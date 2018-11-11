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Волинянці, яка 2 роки бореться з раком, потрібні гроші на операцію за кордоном

Волинянці, яка 2 роки бореться з раком, потрібні гроші на операцію за кордоном
Більше двох років з підступною хворобою бореться жителька Шацька, вчителька Положівської школи Наталія Рафальська.

47-річній жінці потрібна дороговартісна операція з пересадки кісткового мозку, - пише Район.Шацьк.

Українські лікарі випробували уже усі експериментальні методики лікування раку, проте позитивної динаміки поки не спостерігається. Надію на одужання давала участь у спеціальній експериментальній програмі, проте через вісім турів хіміотерапії (всього треба 16) жінку виключили з програми, оскільки позитивної динаміки лікарі так і не дочекалися.

Тож Наталії Рафальській лікарі порекомендували шукати клініку за кордоном. Рідні вже вивчили пропозиції турецьких, іспанських та бельгійських клінік. Зупинилися на останній. Але закордонні лікарі повідомили, що перш ніж зробити операцію із пересадки кісткового мозку, необхідно пройти два курси хіміотерапії, вартість яких 360 тисяч гривень.

Поки сільській родині вдалося назбирати 160 тисяч гривень. А ще ж треба кошти на транспортування та саму операцію. Зверталися у різноманітні фонди, але там, в першу чергу, допомагають дітям.

Родина та колеги-вчителі просять небайдужих допомогти коштами.

Номер картки Приватбанку на її ім'я: 4149 4996 4046 4580.

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Теги: кошти, операція, допомога
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