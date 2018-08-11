«В касу за білєтом»: у Володимирі – знову скандал на автостанції





Про це у спільноті "ВолодимирІнфо" повідомила Лілія Осоховська.



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Її допис подаємо без змін:



"Не хочеться з самого ранку про погане, але вже справді не має меж обуренню.



Довелося мені сьогодні скористатися послугами нашої автостанції... Якщо, звичайно, таке відношення до людей, як у їхнього персоналу, можна назвати послугами.



Їду у відрядження до Луцька. Під'їхала до автовокзалу, якраз стояв на платформі автобус на до Луцька.Підходжу,щоб запитати о котрій відправка, а між луцьким і ковельським, який разом зі мною прибув на сусідню платформу у позі "фас"на ковельський рейс йшла контролер.Я підходжу до свого автобуса,в якому пасажирів максимум 10, контролер розвертається і до мене. Діалог наступний



-"куда", -контролерша до мене

-о котрій відправляється автобус на Луцьк?-я питаю.

-в 8.45,в касу за "білєтом", ще "вспіваєте".

Розвертаюся і йду в касу, на годиннику 8.43.

Підходжу до 3-ї каси, касир мені у відповідь на- "мені квиток на 8.45 будь ласка" сказала що "вже шофер забрав накладну".

Повертаюся на платформу. Контролер знову за мною до дверей, відштовхує руку від дверної ручки і продовжується діалог:



-"білєт"?

-не продали, бо накладну забрав шофер.

-то не пущу".

Тут мені вже увірвався терпець. Кажу:

-ви що, за "дурочку" мене маєте, чи мені нема чим зайнятися, як тільки бігати туди сюди по автостанції? А ви посилаєте, то за квитком, то не продам.

-нічого не знаю без "білєта не впущу". Перекрила собою двері і не дозволила зайти в автобус.



Довелося йти за автостанцію, де у таких випадках щоденно практично на кожен рейс проводиться посадка пасажирів "без квитків".

Мені одне цікаво, для чого тримати таких "рексів", бо по-іншому не назвеш тих працівників,платити їм зарплату, для чого пасажири, які платять за послугу, станційні збори і т.д. в касу, взамін якісного обслуговування, у відповідь отримують хамство, грубість і зіпсований настрій.



До речі, взимку з цією ж самою контролершою мала подібну ситуацію, коли під час зимових канікул, хотіла посадити десятирічну дитину в село до бабусі.Ми тільки до автобуса, а на нас та сама репліка-"в касу за білєтом". Я кажу - дитина тільки їде, - "то мене не волнує". Кажу, "добре, піду візьму, нехай сяде з рюкзаком в автобус, а я візьму квиток". То не впустила, довелося з речами йти в касу а тоді сіла в автобус.



Не можна так працювати, бо відпадає усяке бажання йти, наперед знаючи, що до тебе віднесуться не як до людини а бачить лише "білєт"і більше нічого.



Так люди завжди будуть проводити посадку за територією, користуватися "бусіками", що курсують кожного ранку на Луцьк з-під автостанції, а доходу і порядку на такому підприємстві ніколи і не буде.

Змініть ставлення до пасажирів, бо це обличчя міста, можна сказати, а такий безлад в обслуговуванні", - пише обурена жінка.





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