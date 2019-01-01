Волинянка стала чемпіонкою України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 19:33
Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті України зі спортивної ходьби.
Про це пише Волинь-нова.
Чемпіонкою України зі спортивної ходьби стала вихованка Любешівської ДЮСШ Дарина Касян.
Змагання відбулися 23 березня в Івано-Франківську.
Дарина перемогла на дистанції 10 кілометрів серед юніорок із результатом 50:25, випередивши на півтори хвилини найближчу суперницю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь-нова.
Чемпіонкою України зі спортивної ходьби стала вихованка Любешівської ДЮСШ Дарина Касян.
Змагання відбулися 23 березня в Івано-Франківську.
Дарина перемогла на дистанції 10 кілометрів серед юніорок із результатом 50:25, випередивши на півтори хвилини найближчу суперницю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
За три місяці волинські виконавці «вибили» з боржників майже 15 000 000 гривень аліментів
Сьогодні, 19:43
Волинянка стала чемпіонкою України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 19:33
У «Промені» відбудеться сімейний майстер-клас*
Сьогодні, 19:20
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 27 березня
Сьогодні, 19:00