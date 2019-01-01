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Волинянка стала чемпіонкою України зі спортивної ходьби

Волинянка стала чемпіонкою України зі спортивної ходьби
Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті України зі спортивної ходьби.

Про це пише Волинь-нова.

Чемпіонкою України зі спортивної ходьби стала вихованка Любешівської ДЮСШ Дарина Касян.

Змагання відбулися 23 березня в Івано-Франківську.

Дарина перемогла на дистанції 10 кілометрів серед юніорок із результатом 50:25, випередивши на півтори хвилини найближчу суперницю.

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Теги: спорт, легка атлетика
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