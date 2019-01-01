Волинянка стала чемпіонкою України зі спортивної ходьби





Про це пише



Чемпіонкою України зі спортивної ходьби стала вихованка Любешівської ДЮСШ Дарина Касян.



Змагання відбулися 23 березня в Івано-Франківську.



Дарина перемогла на дистанції 10 кілометрів серед юніорок із результатом 50:25, випередивши на півтори хвилини найближчу суперницю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка виборола «золото» на чемпіонаті України зі спортивної ходьби.Про це пише Волинь-нова Чемпіонкою України зі спортивної ходьби стала вихованка Любешівської ДЮСШЗмагання відбулися 23 березня в Івано-Франківську.Дарина перемогла на дистанції 10 кілометрів серед юніорок із результатом 50:25, випередивши на півтори хвилини найближчу суперницю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію