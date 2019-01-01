На Великдень призначили додатковий ковельський потяг

Цьогоріч українці матимуть п’ять вихідних днів поспіль з 27 квітня по 1 травня. Відтак, буде додатковий потяг Київ – Ковель.Укрзалізниця заздалегідь готується до днів підвищеного попиту на перевезення у великодні та травневі свята і вже призначила 7 додаткових поїздів та додаткові рейси графікових поїздів, - інформує прес-служба залізничників.№ 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейс 26 та 30 квітня. Відправлення з Києва о 06:17 та прибуття до Ковеля о 15:11. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.