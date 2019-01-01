У Луцьку на Карпенка-Карого просять відремонтувати знищений тротуар
Сьогодні, 18:20
У Луцьку просять відремонтувати дорогу на вулиці Карпенка-Карого повністю знищений тротуар в напрямку від Завокзального ринку до вулиці Ківерцівської.
Про це на платформі "Відкрите місто" Григір Дубинка.
"На вулиці Карпенка-Карого повністю знищений тротуар в напрямку від Завокзального ринку до вулиці Ківерцівської. Це - майже кілометр дороги. Півроку тому весь тротуар розрили для проведення робіт. А потім лише в деяких місцях засипали землею. Пройти неможливо. Прошу притягнути винних до відповідальності, адже не провели благоустрій після ремонту. Мікрорайон Вишкова залишається відрізаним від Завокзального мікрорайону", - йдеться у дописі.
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Про це на платформі "Відкрите місто" Григір Дубинка.
"На вулиці Карпенка-Карого повністю знищений тротуар в напрямку від Завокзального ринку до вулиці Ківерцівської. Це - майже кілометр дороги. Півроку тому весь тротуар розрили для проведення робіт. А потім лише в деяких місцях засипали землею. Пройти неможливо. Прошу притягнути винних до відповідальності, адже не провели благоустрій після ремонту. Мікрорайон Вишкова залишається відрізаним від Завокзального мікрорайону", - йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Просять то й просять
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