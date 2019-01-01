За три місяці волинські виконавці «вибили» з боржників майже 15 000 000 гривень аліментів
Сьогодні, 19:43
Державні виконавці Волині з початку 2019 року стягнули 14 925 415 гривень аліментів.
Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.
"Сьогодні нам приємно відзначити, що працівники органів державної виконавчої служби Волинської області стягнули 14 925 415 грн аліментів з початку 2019 року. Як бачимо, результат непоганий. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів. Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян", - повідомив очільник юстиції Волині Антон Кустик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.
"Сьогодні нам приємно відзначити, що працівники органів державної виконавчої служби Волинської області стягнули 14 925 415 грн аліментів з початку 2019 року. Як бачимо, результат непоганий. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів. Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян", - повідомив очільник юстиції Волині Антон Кустик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Великдень призначили додатковий ковельський потяг
Сьогодні, 20:30
Без житла і готівки: як живе луцький суддя
Сьогодні, 20:04
За три місяці волинські виконавці «вибили» з боржників майже 15 000 000 гривень аліментів
Сьогодні, 19:43
Волинянка стала чемпіонкою України зі спортивної ходьби
Сьогодні, 19:33
У «Промені» відбудеться сімейний майстер-клас*
Сьогодні, 19:20