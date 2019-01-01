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За три місяці волинські виконавці «вибили» з боржників майже 15 000 000 гривень аліментів

За три місяці волинські виконавці «вибили» з боржників майже 15 000 000 гривень аліментів
Державні виконавці Волині з початку 2019 року стягнули 14 925 415 гривень аліментів.

Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.

"Сьогодні нам приємно відзначити, що працівники органів державної виконавчої служби Волинської області стягнули 14 925 415 грн аліментів з початку 2019 року. Як бачимо, результат непоганий. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів. Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян", - повідомив очільник юстиції Волині Антон Кустик.

За три місяці волинські виконавці «вибили» з боржників майже 15 000 000 гривень аліментів


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Теги: аліменти, гроші
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