За три місяці волинські виконавці «вибили» з боржників майже 15 000 000 гривень аліментів





Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині.



"Сьогодні нам приємно відзначити, що працівники органів державної виконавчої служби Волинської області стягнули 14 925 415 грн аліментів з початку 2019 року. Як бачимо, результат непоганий. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів. Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян", - повідомив очільник юстиції Волині Антон Кустик.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державні виконавці Волині з початку 2019 року стягнули 14 925 415 гривень аліментів.Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині."Сьогодні нам приємно відзначити, що працівники органів державної виконавчої служби Волинської області стягнули 14 925 415 грн аліментів з початку 2019 року. Як бачимо, результат непоганий. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів. Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян", - повідомив очільник юстиції Волині

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