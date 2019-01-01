У «Промені» відбудеться сімейний майстер-клас*
Сьогодні, 19:20
30 березня на 1-му поверсі "Променя" в 11:00 відбудеться майстер-клас для всієї родини від Майстерні Dnipro-M!
Створи власну команду і вперед – до перемоги!
Перетворити звичайну суботу на свято сім’ї, виготовити власноруч шпаківню та потішити рідних новими навичками – дуже просто!
Для участі переходьте за посиланням та заповнюйте форму
https://forms.gle/o2ERjYk34NVF3iUM8
За допомогою random.org організатори відберуть 10 улюбленців фортуни, які 30 березня візьмуть участь у яскравому майстер-класі.
Це перший, але не останній такий сімейний майстер-клас від Майстерні Dnipro-M, тому ті, хто не потраплять на нього перший раз, матимуть змогу відвідати наступний 6 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Створи власну команду і вперед – до перемоги!
Перетворити звичайну суботу на свято сім’ї, виготовити власноруч шпаківню та потішити рідних новими навичками – дуже просто!
Для участі переходьте за посиланням та заповнюйте форму
https://forms.gle/o2ERjYk34NVF3iUM8
За допомогою random.org організатори відберуть 10 улюбленців фортуни, які 30 березня візьмуть участь у яскравому майстер-класі.
Це перший, але не останній такий сімейний майстер-клас від Майстерні Dnipro-M, тому ті, хто не потраплять на нього перший раз, матимуть змогу відвідати наступний 6 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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