Після пам'ятника Шевченку у Луцьку вандали розмалювали сходи до парку. ФОТО





Написи помітили увечері 26 березня, - пише



"Голосуем за того, кто деньги в гривнах держит", – такими словами розписали сходи.



Нагадаємо: днями також

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку невідомі розмалювали плити на сходах, які ведуть до Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.Написи помітили увечері 26 березня, - пише ІА "Конкурент" "Голосуем за того, кто деньги в гривнах держит", – такими словами розписали сходи.Нагадаємо: днями також розмалювали пам'ятник Тарасу Шевченку , що навпроти Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Поліція вже шукає винуватців.

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