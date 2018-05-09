Після пам'ятника Шевченку у Луцьку вандали розмалювали сходи до парку. ФОТО
Сьогодні, 22:45
У Луцьку невідомі розмалювали плити на сходах, які ведуть до Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
Написи помітили увечері 26 березня, - пише ІА "Конкурент".
"Голосуем за того, кто деньги в гривнах держит", – такими словами розписали сходи.
Нагадаємо: днями також розмалювали пам'ятник Тарасу Шевченку, що навпроти Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Поліція вже шукає винуватців.
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Написи помітили увечері 26 березня, - пише ІА "Конкурент".
"Голосуем за того, кто деньги в гривнах держит", – такими словами розписали сходи.
Нагадаємо: днями також розмалювали пам'ятник Тарасу Шевченку, що навпроти Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Поліція вже шукає винуватців.
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