27 березня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження в.о. директора департаменту економічної політики управління транспорту та зв'язку Луцькради Костянтин Патракеєв (на фото), громадська активістка Вероніка Федосова-Цибульська, бізнесмен Олександр Шараєв, політолог Олександр Новосад.
Також день народження 27 березня у продюсера Волинської регіональної дирекції «Національної суспільної телерадіокомпанії України» Костянтина Лоцмана.
Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Венедикта, Ростислав. Зичимо здоров'я, довголіття і успіхів у праці.
Міжнародний день театру встановлений в 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру і щорічно 27 березня відзначається Центрами ITI і міжнародними театральними товариствами.
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Також день народження 27 березня у продюсера Волинської регіональної дирекції «Національної суспільної телерадіокомпанії України» Костянтина Лоцмана.
Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Венедикта, Ростислав. Зичимо здоров'я, довголіття і успіхів у праці.
Міжнародний день театру встановлений в 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру і щорічно 27 березня відзначається Центрами ITI і міжнародними театральними товариствами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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