НЕФКО хоче співпрацювати з волинськими громадами
Сьогодні, 00:25
НЕФКО зацікавлена у співпраці з волинськими громадами.
Про це стало відомо під час прийому делегації на чолі зі старшим інвестиційним менеджером НЕФКО (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO) Амундом Бейтнесом у Волинській ОДА, – йдеться на сторінці Олександра Савченка у Фейсбуці.
У складі делегації були представники, координатори та експерти Представництва НЕФКО в Україні. Разом з головою облдержадміністрації Олександром Савченком іноземні гості обговорили питання щодо шляхів співпраці між виконавчою владою регіону та корпорацією. Розмова відбулася сьогодні, 26 березня 2019 року.
Стало відомо, що наразі НЕФКО співпрацює з міською владою. Однак, організацію цікавить й кредитування модернізації обласних комунальних закладів, й об`єктів в ОТГ.
“Наша організація займається фінансуванням проектів, які позитивно впливають на екологію та економію ресурсів. Найбільшою популярністю користуються проекти з енергозбереження будівель. Таких проектів по Україні маємо близько 130. Ми працюємо в усіх регіонах на муніципальному рівні. Ми маємо позитивний досвід в цьому напрямку роботи. Маємо наразі ресурси для розвитку нового рівня співпраці – регіонального. Тому хочемо познайомитися з областю, здобути відповідний досвід та домовитися про спільну реалізацію проектів”, – зазначив під час зустрічі Амунд Бейтнес.
Олександр Савченко порадив напрацьовувати спільні проекти з ОТГ, які є фінансово незалежними та спроможними.
“Мене дивує, що в Європі так мало знають про реформу децентралізації в Україні, яку започаткував Президент України Петро Порошенко та Уряд. В той же час, за словами іноземних експертів ця реформа є однією з найуспішніших в Європі. Я зацікавлений у тому, аби громади розвивали інфраструктуру своїх територій, аби економили кошти за рахунок модернізації приміщень. Найпотужніші ОТГ регіону об’єдналися у «Волинську економічну лігу». Тож завдяки цьому можна колективно обговорювати варіанти можливої співпраці” – повідомив Савченко.
Представників корпорації НЕФКО пропозиція співпрацювати з ОТГ зацікавила. Більше того, в організації уже є позитивний досвід в інших регіонах. Тож присутні потиснули руки та домовилися про подальшу співпрацю.
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Про це стало відомо під час прийому делегації на чолі зі старшим інвестиційним менеджером НЕФКО (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO) Амундом Бейтнесом у Волинській ОДА, – йдеться на сторінці Олександра Савченка у Фейсбуці.
У складі делегації були представники, координатори та експерти Представництва НЕФКО в Україні. Разом з головою облдержадміністрації Олександром Савченком іноземні гості обговорили питання щодо шляхів співпраці між виконавчою владою регіону та корпорацією. Розмова відбулася сьогодні, 26 березня 2019 року.
Стало відомо, що наразі НЕФКО співпрацює з міською владою. Однак, організацію цікавить й кредитування модернізації обласних комунальних закладів, й об`єктів в ОТГ.
“Наша організація займається фінансуванням проектів, які позитивно впливають на екологію та економію ресурсів. Найбільшою популярністю користуються проекти з енергозбереження будівель. Таких проектів по Україні маємо близько 130. Ми працюємо в усіх регіонах на муніципальному рівні. Ми маємо позитивний досвід в цьому напрямку роботи. Маємо наразі ресурси для розвитку нового рівня співпраці – регіонального. Тому хочемо познайомитися з областю, здобути відповідний досвід та домовитися про спільну реалізацію проектів”, – зазначив під час зустрічі Амунд Бейтнес.
Олександр Савченко порадив напрацьовувати спільні проекти з ОТГ, які є фінансово незалежними та спроможними.
“Мене дивує, що в Європі так мало знають про реформу децентралізації в Україні, яку започаткував Президент України Петро Порошенко та Уряд. В той же час, за словами іноземних експертів ця реформа є однією з найуспішніших в Європі. Я зацікавлений у тому, аби громади розвивали інфраструктуру своїх територій, аби економили кошти за рахунок модернізації приміщень. Найпотужніші ОТГ регіону об’єдналися у «Волинську економічну лігу». Тож завдяки цьому можна колективно обговорювати варіанти можливої співпраці” – повідомив Савченко.
Представників корпорації НЕФКО пропозиція співпрацювати з ОТГ зацікавила. Більше того, в організації уже є позитивний досвід в інших регіонах. Тож присутні потиснули руки та домовилися про подальшу співпрацю.
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