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Волиняни вже спалили 160 гектарів землі. ВІДЕО

Волиняни вже спалили 160 гектарів землі. ВІДЕО
Станом на 26 березня в екосистемах області через масові спалювання сухої рослинності виникло 137 пожеж і три з них – на торф’яниках. Загалом вогонь знищив понад 160 гектарів землі.

Повідомляє 12 канал.

Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати усі загорання посуші, але щодня оперативні дані продовжують рясніти даними про нові підвали сухої трави. Саме тому працівники управління ДСНС в області спільно з екологами постійно роз’яснюють місцевому населенню про екологічні наслідки спалювання сухостою, та про штрафи за підпали.

І рятувальники і екологи одностайні: штрафи – мізерні і не дають результатів. за перший підпал фізична особа заплатить 170 гривень. При повторному виявленні порушення – вдвічі більше. Для юридичних осіб штрафи всього вдвічі більші.

Екологи та небайдужі люди закликають громадян об’єднати зусилля у боротьбі з несанкціонованим випалюванням сухої рослинності.

Якщо ви стали свідком такого правопорушення, викликайте на місце події працівників правоохоронних органів за телефоном 102. Пожежу, що розгоряється, спробуйте затоптати, засипати піском чи залити водою.

Якщо ж не вдається впоратися самотужки або помічене вами полум’я уже набуло значних розмірів, телефонуйте за номером 101!


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Теги: пожежа, підпал, суха трава, поле
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