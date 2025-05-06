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Волинський священик показав свою міні-ферму, де має навіть страусів. ВІДЕО

Волинський священик показав свою міні-ферму, де має навіть страусів. ВІДЕО
У господарстві священика Федора зі Скулина, що у Ковельському районі, є все: кури, гуси, корови, свині, коні і … страуси. Міні-ферму він створював тридцять років. А її родзинкою стали найбільші птахи у світі – страуси. Їх священику подарували родичі, а привезли із заповідника “Асканія-Нoва”.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Нині в господарстві отця Федора лише два страуси емо. Вони мешкають у нього вже двадцятий рік. А ще кілька років тому їх було два десятки. Були і австралійські, й африканські птахи. Каже, що не лише цікаво було розводити, а саме вивчати особливості їх існування.

За словами отця Федора, страуси птахи невимогливі. Та й їдять набагато менше ніж коні чи корови. Годував їх здебільшого травою, січкою, буряком. Каже, що за ці роки були і не зовсім приємні випадки.

Страуси стали для чоловіка приємною розвагою та додатковим заробітком. Втім, більше розводити птахів не планує.

ікавились великими птахами священика не лише місцеві мешканці, а й люди з інших областей України. Отець Федір розповідає, що не раз приїжджали туристи, аби просто подивитись на волинських страусів та зробити з ними фото.


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Теги: страус, ферма, священик
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