Волинський священик показав свою міні-ферму, де має навіть страусів. ВІДЕО

Федора зі Скулина, що у Ковельському районі, є все: кури, гуси, корови, свині, коні і … страуси. Міні-ферму він створював тридцять років. А її родзинкою стали найбільші птахи у світі – страуси. Їх священику подарували родичі, а привезли із заповідника “Асканія-Нoва”.



Про це йдеться в сюжеті



Нині в господарстві отця Федора лише два страуси емо. Вони мешкають у нього вже двадцятий рік. А ще кілька років тому їх було два десятки. Були і австралійські, й африканські птахи. Каже, що не лише цікаво було розводити, а саме вивчати особливості їх існування.



За словами отця Федора, страуси птахи невимогливі. Та й їдять набагато менше ніж коні чи корови. Годував їх здебільшого травою, січкою, буряком. Каже, що за ці роки були і не зовсім приємні випадки.



Страуси стали для чоловіка приємною розвагою та додатковим заробітком. Втім, більше розводити птахів не планує.



ікавились великими птахами священика не лише місцеві мешканці, а й люди з інших областей України. Отець Федір розповідає, що не раз приїжджали туристи, аби просто подивитись на волинських страусів та зробити з ними фото.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У господарстві священиказі Скулина, що у Ковельському районі, є все: кури, гуси, корови, свині, коні і … страуси. Міні-ферму він створював тридцять років. А її родзинкою стали найбільші птахи у світі – страуси. Їх священику подарували родичі, а привезли із заповідника “Асканія-Нoва”.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Нині в господарстві отця Федора лише два страуси емо. Вони мешкають у нього вже двадцятий рік. А ще кілька років тому їх було два десятки. Були і австралійські, й африканські птахи. Каже, що не лише цікаво було розводити, а саме вивчати особливості їх існування.За словами отця Федора, страуси птахи невимогливі. Та й їдять набагато менше ніж коні чи корови. Годував їх здебільшого травою, січкою, буряком. Каже, що за ці роки були і не зовсім приємні випадки.Страуси стали для чоловіка приємною розвагою та додатковим заробітком. Втім, більше розводити птахів не планує.ікавились великими птахами священика не лише місцеві мешканці, а й люди з інших областей України. Отець Федір розповідає, що не раз приїжджали туристи, аби просто подивитись на волинських страусів та зробити з ними фото.

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