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Курс валют у Луцьку на 27 березня

Курс валют у Луцьку на 27 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.830, а продаж - 27.189.

Євро при купівлі становить - 30.211, при продажу - 30.821.

Курс російського рубля: купівля - 0.365, продаж - 0.428.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.755, продаж - 6.745.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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