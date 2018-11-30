Волинянин трактором на смерть переїхав свого батька





Трагедія трапилася учора, 26 березня, поблизу села Сільця-Млинівські Ратнівського району, - інформує ГУНП у Волинській області.



По обіді в полі 45-річний житель Ратнівського району, керуючи трактором «МТЗ» із причепом, ймовірно, не помітив і здійснив наїзд на свого батька, 77-річного жителя цього ж району. Пенсіонер загинув на місці пригоди.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває.



Головне фото – ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі в ДТП загинув 77-річний чоловік.Трагедія трапилася учора, 26 березня, поблизу села Сільця-Млинівські Ратнівського району, - інформує ГУНП у Волинській області.По обіді в полі 45-річний житель Ратнівського району, керуючи трактором «МТЗ» із причепом, ймовірно, не помітив і здійснив наїзд на свого батька, 77-річного жителя цього ж району. Пенсіонер загинув на місці пригоди.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Досудове розслідування триває.Головне фото – ілюстративне.

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