Луцький депутат просить «викинути» з ради члена виконкому через матюки

Депутатпопросив виключити зі складу виконкомучерез неприйнятну поведінку.Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії у Луцькраді.«Я довго вагався робити заяву чи ні, але я став учасником цієї події. 14 березня, коли Луцьк чекав на приїзд Гаранта, член виконкому такі матюки гнув на всю площу! Це було низько, образливо, це бачили жінки, учасники АТО, службовці. Тяжко мені про це говорити, але я рахую, що це неприпустимі дії. Рахую, що депутатів обрали достойних, а членів виконкому обирали ми…», - сказав депутат.Він вказав, що цю неприємну ситуацію спричинив член виконкому Ігор Алєксєєв.«Виявилося, що він неодноразово це дозволяв з депутатами, працівниками міської ради. Я вважаю, що він не достойний бути у виконкомі», - наголосив Соломатін.Тож він попросив підготувати проект рішення про виключення Ігоря Алєксєєва зі складу виконкому.