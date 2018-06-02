вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький депутат просить «викинути» з ради члена виконкому через матюки

Луцький депутат просить «викинути» з ради члена виконкому через матюки
Депутат Аркадій Соломатін попросив виключити зі складу виконкому Ігоря Алєксєєва через неприйнятну поведінку.

Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії у Луцькраді.

«Я довго вагався робити заяву чи ні, але я став учасником цієї події. 14 березня, коли Луцьк чекав на приїзд Гаранта, член виконкому такі матюки гнув на всю площу! Це було низько, образливо, це бачили жінки, учасники АТО, службовці. Тяжко мені про це говорити, але я рахую, що це неприпустимі дії. Рахую, що депутатів обрали достойних, а членів виконкому обирали ми…», - сказав депутат.

Він вказав, що цю неприємну ситуацію спричинив член виконкому Ігор Алєксєєв.

«Виявилося, що він неодноразово це дозволяв з депутатами, працівниками міської ради. Я вважаю, що він не достойний бути у виконкомі», - наголосив Соломатін.

Тож він попросив підготувати проект рішення про виключення Ігоря Алєксєєва зі складу виконкому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: депутати, виконком, політика, виключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 4
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Якщо за матюки варто виключити окремих, то за відсутність професіоналізму майже усіх !
Відповісти
А чому ви дивуєтесь у людини немає жодної освіти, він не працює ніде да і не працював останні років 20ть, ця людина самостверджується в такий спосіб принижуючи інших . Це справжній раб , який мріє про своїх рабів!
Відповісти
Як це виключити? Алексєєву можна, він атавіст!
Відповісти
Він просто хамовите бидло
Відповісти
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Сьогодні, 10:33
У «StrikeCity» – безкоштовне караоке для жінок*
Сьогодні, 10:30
Луцький депутат просить «викинути» з ради члена виконкому через матюки
Сьогодні, 10:24
Волинян попереджають про сильні пориви вітру
Сьогодні, 10:12
Волинянин трактором на смерть переїхав свого батька
Сьогодні, 09:53
Схожі новини
Засідання виборчкому щодо луцьких «відкликанців» знову не відбулося Засідання виборчкому щодо луцьких «відкликанців» знову не відбулося
02 червень, 2018, 09:26
Луцьк: учасника скандального візиту до Росії виключили з виконкому Луцьк: учасника скандального візиту до Росії виключили з виконкому
14 травень, 2018, 10:43
Ткачук старається, - Шелеп про чистку у виконкомі Ткачук старається, - Шелеп про чистку у виконкомі
25 квітень, 2017, 15:05
На Волині може початися політичний феодалізм На Волині може початися політичний феодалізм
23 червень, 2016, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку дівчина випала з балкона багатоповерхівки
Сьогодні, 10:53
 0
Безпритульний пес напав на дитину у Луцьку
Сьогодні, 10:47
 0
Медики волинської «швидкої» за добу понад 300 разів виїжджали до хворих
Сьогодні, 10:42
 0
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Сьогодні, 10:33
 0
У «StrikeCity» – безкоштовне караоке для жінок*
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8