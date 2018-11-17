У «StrikeCity» – безкоштовне караоке для жінок*





Заклад має широкий вибір музичних композицій, сценічний звук та світло – ви відчуєте себе справжніми зірками сцени. А для жінок ще й приємний бонус – щосереди вхід безкоштовний.



Тож усіх запрошують у боулінг-клуб StrikeCity.

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Деталі за телефоном: 067 334 50 85.



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