У «StrikeCity» – безкоштовне караоке для жінок*
Сьогодні, 10:30
У боулінг-клубі "StrikeCity" щосереди – безкоштовний вхід для жінок.
Заклад має широкий вибір музичних композицій, сценічний звук та світло – ви відчуєте себе справжніми зірками сцени. А для жінок ще й приємний бонус – щосереди вхід безкоштовний.
Тож усіх запрошують у боулінг-клуб StrikeCity.
⠀
Деталі за телефоном: 067 334 50 85.
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Заклад має широкий вибір музичних композицій, сценічний звук та світло – ви відчуєте себе справжніми зірками сцени. А для жінок ще й приємний бонус – щосереди вхід безкоштовний.
Тож усіх запрошують у боулінг-клуб StrikeCity.
⠀
Деталі за телефоном: 067 334 50 85.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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