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У «StrikeCity» – безкоштовне караоке для жінок*

У «StrikeCity» – безкоштовне караоке для жінок*
У боулінг-клубі "StrikeCity" щосереди – безкоштовний вхід для жінок.

Заклад має широкий вибір музичних композицій, сценічний звук та світло – ви відчуєте себе справжніми зірками сцени. А для жінок ще й приємний бонус – щосереди вхід безкоштовний.

Тож усіх запрошують у боулінг-клуб StrikeCity.

Деталі за телефоном: 067 334 50 85.

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Теги: караоке, StrikeCity
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