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Медики волинської «швидкої» за добу понад 300 разів виїжджали до хворих

Медики волинської «швидкої» за добу понад 300 разів виїжджали до хворих
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф оприлюднили статистику роботи за добу.

Про це повідомили на офіційній сторінці медзакладу.

Так, за добу 26 березня 2019 року в Центральній оперативній диспетчерській закладу зареєстрували 416 звернень, з них здійснили 348 виїздів бригад екстреної медичної допомоги (9 виїздів були безрезультатними).

"Лікарем консультантом Консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 109 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.

Диспетчерами та лікарем-консультантом Центральної оперативної диспетчерської надано 32 поради мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 115 осіб.

Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 2 випадки гострих коронарних синдромів, здійснено 3 виїзди з приводу ДТП та 1 – з приводу падіння з висоти", - йдеться у повідомленні.

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Теги: швидка, медики, медицина
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