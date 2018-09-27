Медики волинської «швидкої» за добу понад 300 разів виїжджали до хворих

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф оприлюднили статистику роботи за добу.Про це повідомили на офіційній сторінці медзакладу.Так, за добу 26 березня 2019 року в Центральній оперативній диспетчерській закладу зареєстрували 416 звернень, з них здійснили 348 виїздів бригад екстреної медичної допомоги (9 виїздів були безрезультатними)."Лікарем консультантом Консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської було прийнято та проаналізовано 109 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.Диспетчерами та лікарем-консультантом Центральної оперативної диспетчерської надано 32 поради мешканцям області. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 115 осіб.Бригадами екстреної медичної допомоги було виявлено 2 випадки гострих коронарних синдромів, здійснено 3 виїзди з приводу ДТП та 1 – з приводу падіння з висоти", - йдеться у повідомленні.