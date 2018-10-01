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Безпритульний пес напав на дитину у Луцьку

Безпритульний пес напав на дитину у Луцьку
У Луцьку на дитину напав безпритульний собака.

Про це повідомили на сторінці комунального підприємства «Ласка», - інформує Перший.

«За викликом про те, що дитину покусав собака, працівники відловили тварину. Назвали її Марта. Буде знаходитись на карантині 14 днів. Є інформація, що дана тварина з Нововолинська», – йдеться у повідомленні.

Керівниця служби відлову Вікторія Федосова розповіла, що собаку відловили і зараз її оглядають.

«Дитина прийшла додому і розповіла, що на неї кинулася собака. Ми тварину вчора відловили, привезли на підприємство. Її можливо зачепили або наступили на неї, то вона могла так відреагувати. В неї виявили гормональні зміни після стерилізації, яку їй провели волонтери тиждень назад. Укусу на дитині ніхто не помітив», – зазначила жінка.

Подія трапилася в районі ДПЗ біля магазину «Єва».

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: собака, укус, Луцьк
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