П'ять пар закоханих в один день взяли експрес-шлюб у луцькому ЦНАПі

Послуга з реєстрації шлюбу у скорочені терміни набирає все більшої популярності. У луцькому ЦНАПі лише за день аж 5 пар молодят взяли "шлюб за добу".Про це повідомили на офіційній сторінці станови у Facebook.Уже понад два роки у ЦНАП міста Луцька можна швидко, без зайвих довгих процедур та очікування узаконити свої стосунки, взявши участь у пілотному проекті “Шлюб за добу”."Приємно зазначити, що лише за вчорау приміщенні ЦНАП міста Луцька свої долі поєднали п’ять пар.Зареєструвати шлюб у ЦНАП може кожен охочий. Для цього необхідно подати заяву на реєстрацію шлюбу, пред'явити паспорт громадянина України, а іноземцю - паспортний документ, посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність його перебування на території України. Разом з оригіналами документів складених іноземною мовою, обов’язково подаються їх переклади на українську мову, засвідчені нотаріально. Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред’явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу не дійсним.Вартість послуги становить 1800 гривень", - йдеться у повідомленні.До слова, отримавши свідоцтво про шлюб, відразу можна скористатися послугою зі зміни паспорта громадянина України, у зв’язку зі зміною прізвища (якщо реєстрація місця проживання місто Луцьк), а все завдяки комплексному наданню адміністративних послуг за моделлю “Життєва ситуація”.