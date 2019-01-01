П'ять пар закоханих в один день взяли експрес-шлюб у луцькому ЦНАПі
Сьогодні, 14:43
Послуга з реєстрації шлюбу у скорочені терміни набирає все більшої популярності. У луцькому ЦНАПі лише за день аж 5 пар молодят взяли "шлюб за добу".
Про це повідомили на офіційній сторінці станови у Facebook.
Уже понад два роки у ЦНАП міста Луцька можна швидко, без зайвих довгих процедур та очікування узаконити свої стосунки, взявши участь у пілотному проекті “Шлюб за добу”.
"Приємно зазначити, що лише за вчора (26 березня, - ред.) у приміщенні ЦНАП міста Луцька свої долі поєднали п’ять пар.
Зареєструвати шлюб у ЦНАП може кожен охочий. Для цього необхідно подати заяву на реєстрацію шлюбу, пред'явити паспорт громадянина України, а іноземцю - паспортний документ, посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність його перебування на території України. Разом з оригіналами документів складених іноземною мовою, обов’язково подаються їх переклади на українську мову, засвідчені нотаріально. Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред’явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу не дійсним.
Вартість послуги становить 1800 гривень", - йдеться у повідомленні.
До слова, отримавши свідоцтво про шлюб, відразу можна скористатися послугою зі зміни паспорта громадянина України, у зв’язку зі зміною прізвища (якщо реєстрація місця проживання місто Луцьк), а все завдяки комплексному наданню адміністративних послуг за моделлю “Життєва ситуація”.
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Про це повідомили на офіційній сторінці станови у Facebook.
Уже понад два роки у ЦНАП міста Луцька можна швидко, без зайвих довгих процедур та очікування узаконити свої стосунки, взявши участь у пілотному проекті “Шлюб за добу”.
"Приємно зазначити, що лише за вчора (26 березня, - ред.) у приміщенні ЦНАП міста Луцька свої долі поєднали п’ять пар.
Зареєструвати шлюб у ЦНАП може кожен охочий. Для цього необхідно подати заяву на реєстрацію шлюбу, пред'явити паспорт громадянина України, а іноземцю - паспортний документ, посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність його перебування на території України. Разом з оригіналами документів складених іноземною мовою, обов’язково подаються їх переклади на українську мову, засвідчені нотаріально. Особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред’явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу не дійсним.
Вартість послуги становить 1800 гривень", - йдеться у повідомленні.
До слова, отримавши свідоцтво про шлюб, відразу можна скористатися послугою зі зміни паспорта громадянина України, у зв’язку зі зміною прізвища (якщо реєстрація місця проживання місто Луцьк), а все завдяки комплексному наданню адміністративних послуг за моделлю “Життєва ситуація”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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