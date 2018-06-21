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У Луцьку дівчина випала з балкона багатоповерхівки

У Луцьку дівчина випала з балкона багатоповерхівки
Сьогодні вночі, 27 березня, у Луцьку 22-річна дівчина випала з 4-го поверху будинку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у прес-службі поліції Волині.

Нещасний випадок трапився нічної пори у мікрорайоні ЛПЗ. Дівчина 1997 року народження намагалась вибратись з квартири через балкон і випала.

Зі слів правоохоронців дівчину госпіталізували, вона отримала декілька переломів.

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Теги: падіння, будинок
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