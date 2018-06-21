У Луцьку дівчина випала з балкона багатоповерхівки





Про це Інформаційному агентству



Нещасний випадок трапився нічної пори у мікрорайоні ЛПЗ. Дівчина 1997 року народження намагалась вибратись з квартири через балкон і випала.



Зі слів правоохоронців дівчину госпіталізували, вона отримала декілька переломів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні вночі, 27 березня, у Луцьку 22-річна дівчина випала з 4-го поверху будинку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у прес-службі поліції Волині.Нещасний випадок трапився нічної пори у мікрорайоні ЛПЗ. Дівчина 1997 року народження намагалась вибратись з квартири через балкон і випала.Зі слів правоохоронців дівчину госпіталізували, вона отримала декілька переломів.

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