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Чому сьогодні категорично не можна дивитися в дзеркало: прикмети і забобони

Чому сьогодні категорично не можна дивитися в дзеркало: прикмети і забобони
27 березня отримало назву Федора-скотара, адже в цей час вшановували домашніх тварин, особливо корів і коней, які є помічниками для селян.

Іменини сьогодні святкують: Ростислав, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 27 березня

– Якщо на вулиці мороз – прикмета, що холод протримається ще тиждень.

– Прогримів грім на Федора – літо буде врожайним і теплим.

Що можна робити 27 березня

1. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.

Що не можна робити 27 березня

1. Цього дня не можна дивитися дуже довго в дзеркало до заходу, адже можете притягнути у своє життя біду. Літнім людям не варто заглядати у дзеркало і після заходу сонця, бо можна накликати швидку смерть.

2. Не можна цього дня точити ножі, оскільки можна накликати біду.

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Теги: свято, забобони
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Коментарі 1
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Повний брєд!
Який дурак в це вірить?!)
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