Чому сьогодні категорично не можна дивитися в дзеркало: прикмети і забобони





Іменини сьогодні святкують: Ростислав, - пише



Народні прикмети на 27 березня



– Якщо на вулиці мороз – прикмета, що холод протримається ще тиждень.



– Прогримів грім на Федора – літо буде врожайним і теплим.



Що можна робити 27 березня



1. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.



Що не можна робити 27 березня



1. Цього дня не можна дивитися дуже довго в дзеркало до заходу, адже можете притягнути у своє життя біду. Літнім людям не варто заглядати у дзеркало і після заходу сонця, бо можна накликати швидку смерть.



2. Не можна цього дня точити ножі, оскільки можна накликати біду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 березня отримало назву Федора-скотара, адже в цей час вшановували домашніх тварин, особливо корів і коней, які є помічниками для селян.Іменини сьогодні святкують: Ростислав, - пише 24 канал – Якщо на вулиці мороз – прикмета, що холод протримається ще тиждень.– Прогримів грім на Федора – літо буде врожайним і теплим.1. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.1. Цього дня не можна дивитися дуже довго в дзеркало до заходу, адже можете притягнути у своє життя біду. Літнім людям не варто заглядати у дзеркало і після заходу сонця, бо можна накликати швидку смерть.2. Не можна цього дня точити ножі, оскільки можна накликати біду.

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