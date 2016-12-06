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Дівчинці було 2 місяці, коли загинув тато: донька волинського Героя святкує 5-річчя

Дівчинці було 2 місяці, коли загинув тато: донька волинського Героя святкує 5-річчя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Незабаром 5 рочків святкуватиме Настуня. Вона народилася за кілька днів до того, як її батько Михайло Грицюк був мобілізований до лав Збройних Сил України. А вже 22 травня 2014 року солдат ЗСУ Михайло Грицюк загинув під Волновахою, коли блокпост наших військових був атакований сепаратистами. Без батька залишилося 2 діток.

Анастасія відвідує місцевий садочок, середню групу. Дівчинка дуже любить креативити: малювати, вирізати та клеїти різні аплікації з кольорового паперу, складати конструктори, ліпити з пластиліну, а найбільше співати. Також дівчинка любить одягати різноманітні сукні з прикрасами. Настуся обожнює гратися м’якими іграшками, дивитися мультфільми, а улюблений мультик – це «Оггі та кукарачі", а також захоплюється відеоблогами про іграшки "LOL".

У нашої іменинниці є домашній улюбленець – папуга Кеша, який будить щодня дівчинку, також мешкають ще черепашка, три котики та дві собачки.

У Настуні є братик Олексій, який ходить у перший клас. Дітки є справжніми друзями, адже готові допомогти один одному у скрутну хвилину. Найкращими спогадами дівчинки є похід у зоопарк, катання на атракціонах, стрибки на батутах та поїздка в мальовничі Карпати, які подарували їм волонтери.

Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/grycyuk.htm

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

Інформація для благодійників: ГРИЦЮК НАСТЯ – скоро 5 років (01.04.2014). Ріст: 130; Розмір взуття: 31. Іваничівський р-н

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято
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