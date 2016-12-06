Дівчинці було 2 місяці, коли загинув тато: донька волинського Героя святкує 5-річчя
Сьогодні, 11:11
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Незабаром 5 рочків святкуватиме Настуня. Вона народилася за кілька днів до того, як її батько Михайло Грицюк був мобілізований до лав Збройних Сил України. А вже 22 травня 2014 року солдат ЗСУ Михайло Грицюк загинув під Волновахою, коли блокпост наших військових був атакований сепаратистами. Без батька залишилося 2 діток.
Анастасія відвідує місцевий садочок, середню групу. Дівчинка дуже любить креативити: малювати, вирізати та клеїти різні аплікації з кольорового паперу, складати конструктори, ліпити з пластиліну, а найбільше співати. Також дівчинка любить одягати різноманітні сукні з прикрасами. Настуся обожнює гратися м’якими іграшками, дивитися мультфільми, а улюблений мультик – це «Оггі та кукарачі", а також захоплюється відеоблогами про іграшки "LOL".
У нашої іменинниці є домашній улюбленець – папуга Кеша, який будить щодня дівчинку, також мешкають ще черепашка, три котики та дві собачки.
У Настуні є братик Олексій, який ходить у перший клас. Дітки є справжніми друзями, адже готові допомогти один одному у скрутну хвилину. Найкращими спогадами дівчинки є похід у зоопарк, катання на атракціонах, стрибки на батутах та поїздка в мальовничі Карпати, які подарували їм волонтери.
Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/grycyuk.htm
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Інформація для благодійників: ГРИЦЮК НАСТЯ – скоро 5 років (01.04.2014). Ріст: 130; Розмір взуття: 31. Іваничівський р-н
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Незабаром 5 рочків святкуватиме Настуня. Вона народилася за кілька днів до того, як її батько Михайло Грицюк був мобілізований до лав Збройних Сил України. А вже 22 травня 2014 року солдат ЗСУ Михайло Грицюк загинув під Волновахою, коли блокпост наших військових був атакований сепаратистами. Без батька залишилося 2 діток.
Анастасія відвідує місцевий садочок, середню групу. Дівчинка дуже любить креативити: малювати, вирізати та клеїти різні аплікації з кольорового паперу, складати конструктори, ліпити з пластиліну, а найбільше співати. Також дівчинка любить одягати різноманітні сукні з прикрасами. Настуся обожнює гратися м’якими іграшками, дивитися мультфільми, а улюблений мультик – це «Оггі та кукарачі", а також захоплюється відеоблогами про іграшки "LOL".
У нашої іменинниці є домашній улюбленець – папуга Кеша, який будить щодня дівчинку, також мешкають ще черепашка, три котики та дві собачки.
У Настуні є братик Олексій, який ходить у перший клас. Дітки є справжніми друзями, адже готові допомогти один одному у скрутну хвилину. Найкращими спогадами дівчинки є похід у зоопарк, катання на атракціонах, стрибки на батутах та поїздка в мальовничі Карпати, які подарували їм волонтери.
Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/grycyuk.htm
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Інформація для благодійників: ГРИЦЮК НАСТЯ – скоро 5 років (01.04.2014). Ріст: 130; Розмір взуття: 31. Іваничівський р-н
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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