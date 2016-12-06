Дівчинці було 2 місяці, коли загинув тато: донька волинського Героя святкує 5-річчя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Незабаром 5 рочків святкуватиме Настуня. Вона народилася за кілька днів до того, як її батькобув мобілізований до лав Збройних Сил України. А вже 22 травня 2014 року солдат ЗСУ Михайло Грицюк загинув під Волновахою, коли блокпост наших військових був атакований сепаратистами. Без батька залишилося 2 діток.Анастасія відвідує місцевий садочок, середню групу. Дівчинка дуже любить креативити: малювати, вирізати та клеїти різні аплікації з кольорового паперу, складати конструктори, ліпити з пластиліну, а найбільше співати. Також дівчинка любить одягати різноманітні сукні з прикрасами. Настуся обожнює гратися м’якими іграшками, дивитися мультфільми, а улюблений мультик – це «Оггі та кукарачі", а також захоплюється відеоблогами про іграшки "LOL".У нашої іменинниці є домашній улюбленець – папуга Кеша, який будить щодня дівчинку, також мешкають ще черепашка, три котики та дві собачки.У Настуні є братик Олексій, який ходить у перший клас. Дітки є справжніми друзями, адже готові допомогти один одному у скрутну хвилину. Найкращими спогадами дівчинки є похід у зоопарк, катання на атракціонах, стрибки на батутах та поїздка в мальовничі Карпати, які подарували їм волонтери.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/grycyuk.htmГРИЦЮК НАСТЯ – скоро 5 років (01.04.2014). Ріст: 130; Розмір взуття: 31. Іваничівський р-н