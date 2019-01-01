В Україні від грипу минулого тижня померло троє людей
Сьогодні, 20:17
Внаслідок грипу з початку епідемічного сезону - з 1 жовтня 2018 року по 24 березня 2019 року - в Україні померли 54 людини, 10 з яких - діти. Лише за минулий тиждень грип забрав життя трьох людей.
Про це УНН повідомляє з посиланням на інформаційний бюлетень Центру грипу та ГРВІ.
"З початку сезону в Україні зареєстровано 54 летальні випадки, із них 10 – діти віком до 17 років", - йдеться у бюлетені.
При цьому за тиждень з 18 по 24 березня зареєстровано три летальні випадки внаслідок грипу і ще три - ретроспективно, що підтверджено методом ПЛР.
Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.
"З початку сезону госпіталізовано 3,1% від захворілих, із них 74,2% становлять діти віком до 17 років", - вказано у бюлетені.
Загалом з 1 жовтня 2018 року до 24 березня 2019 року в Україні грипом та ГРВІ перехворіло 11,5% населення. Інтенсивний показник захворюваності у поточний епідсезон на 6,5 % менше рівня аналогічного періоду минулого сезону.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на інформаційний бюлетень Центру грипу та ГРВІ.
"З початку сезону в Україні зареєстровано 54 летальні випадки, із них 10 – діти віком до 17 років", - йдеться у бюлетені.
При цьому за тиждень з 18 по 24 березня зареєстровано три летальні випадки внаслідок грипу і ще три - ретроспективно, що підтверджено методом ПЛР.
Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.
"З початку сезону госпіталізовано 3,1% від захворілих, із них 74,2% становлять діти віком до 17 років", - вказано у бюлетені.
Загалом з 1 жовтня 2018 року до 24 березня 2019 року в Україні грипом та ГРВІ перехворіло 11,5% населення. Інтенсивний показник захворюваності у поточний епідсезон на 6,5 % менше рівня аналогічного періоду минулого сезону.
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