На Волині схопили чоловіка, який вкрав «Жигуля»

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46-річного мешканця Берестечка підозрюють у крадіжці авто.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Надвечір 23 січня раніше судимий чоловік, скориставшись відсутністю власника авто та наявністю ключів у замку запалення, через незачинені двері проник у автомобіль "ВАЗ-2106", який стояв на вулиці Незалежності у Берестечку, завів його та зник з місця злочину.
"У скорому часі особу викрадача встановили і нині йому повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 289 КК України)", - йдеться у повідомленні.
"Пам'ятайте – лише ваша пильність та передбачливість є запорукою збереження вашого майна", - повідомили у прокуратурі.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Надвечір 23 січня раніше судимий чоловік, скориставшись відсутністю власника авто та наявністю ключів у замку запалення, через незачинені двері проник у автомобіль "ВАЗ-2106", який стояв на вулиці Незалежності у Берестечку, завів його та зник з місця злочину.
"У скорому часі особу викрадача встановили і нині йому повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 289 КК України)", - йдеться у повідомленні.
"Пам'ятайте – лише ваша пильність та передбачливість є запорукою збереження вашого майна", - повідомили у прокуратурі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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