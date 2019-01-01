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На Волині схопили чоловіка, який вкрав «Жигуля»

На Волині схопили чоловіка, який вкрав «Жигуля»
46-річного мешканця Берестечка підозрюють у крадіжці авто.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Надвечір 23 січня раніше судимий чоловік, скориставшись відсутністю власника авто та наявністю ключів у замку запалення, через незачинені двері проник у автомобіль "ВАЗ-2106", який стояв на вулиці Незалежності у Берестечку, завів його та зник з місця злочину.

"У скорому часі особу викрадача встановили і нині йому повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 289 КК України)", - йдеться у повідомленні.

"Пам'ятайте – лише ваша пильність та передбачливість є запорукою збереження вашого майна", - повідомили у прокуратурі.

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Теги: крадіжка, кримінал
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