На Волині схопили чоловіка, який вкрав «Жигуля»

46-річного мешканця Берестечка підозрюють у крадіжці авто.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Надвечір 23 січня раніше судимий чоловік, скориставшись відсутністю власника авто та наявністю ключів у замку запалення, через незачинені двері проник у автомобіль "ВАЗ-2106", який стояв на вулиці Незалежності у Берестечку, завів його та зник з місця злочину."У скорому часі особу викрадача встановили і нині йому повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 289 КК України)", - йдеться у повідомленні."Пам'ятайте – лише ваша пильність та передбачливість є запорукою збереження вашого майна", - повідомили у прокуратурі.