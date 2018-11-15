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Луцьким школярам продовжили канікули

Луцьким школярам продовжили канікули
У всіх школах Луцька продовжили канікули на один день.

Про це у коментарі Першому розповіла очільниця департаменту освіти Луцької міськради Зиновія Лещенко.

Тобто, у понеділок, 1 квітня, діти ще зможуть відпочити вдома. Навчальний процес відновиться з вівторка, 2 квітня.

Як пояснила Зиновія Лещенко, вчора, 26 березня, відбулось засідання наради за участі директорського корпусу.

«Це було спільне рішення всіх керівників. Є просто така виробнича потреба. Є така позиція директорського корпусу, ми її підтримуємо, є багато мотивацій у них, чому так, тому ми пішли назустріч», – пояснила вона.

«Тут нічого поганого немає, всього-навсього один день, ущільнюється матеріал і діти мають ще один додатковий день, аби відпочити», – каже Зиновія Лещенко.


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Теги: канікули, школа, Луцьк, діти
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Коментарі 2
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вибори президента в першу чергу навчання херня
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ви вже доущільнювались, що дітки не сприймають матеріалу.. до прикладу: тексти в підручниках з англ. мови "Сексес", ніби взяті з тижневика "US News & World Report", все летять вперед, наставникам на результати наплювати, а діткам хоча б повторити простенькі фрази.. таке враження, ніби комп"ютер розкидав масив слів, але діти до цього не готові..
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