Луцьким школярам продовжили канікули
Сьогодні, 11:28
У всіх школах Луцька продовжили канікули на один день.
Про це у коментарі Першому розповіла очільниця департаменту освіти Луцької міськради Зиновія Лещенко.
Тобто, у понеділок, 1 квітня, діти ще зможуть відпочити вдома. Навчальний процес відновиться з вівторка, 2 квітня.
Як пояснила Зиновія Лещенко, вчора, 26 березня, відбулось засідання наради за участі директорського корпусу.
«Це було спільне рішення всіх керівників. Є просто така виробнича потреба. Є така позиція директорського корпусу, ми її підтримуємо, є багато мотивацій у них, чому так, тому ми пішли назустріч», – пояснила вона.
«Тут нічого поганого немає, всього-навсього один день, ущільнюється матеріал і діти мають ще один додатковий день, аби відпочити», – каже Зиновія Лещенко.
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Про це у коментарі Першому розповіла очільниця департаменту освіти Луцької міськради Зиновія Лещенко.
Тобто, у понеділок, 1 квітня, діти ще зможуть відпочити вдома. Навчальний процес відновиться з вівторка, 2 квітня.
Як пояснила Зиновія Лещенко, вчора, 26 березня, відбулось засідання наради за участі директорського корпусу.
«Це було спільне рішення всіх керівників. Є просто така виробнича потреба. Є така позиція директорського корпусу, ми її підтримуємо, є багато мотивацій у них, чому так, тому ми пішли назустріч», – пояснила вона.
«Тут нічого поганого немає, всього-навсього один день, ущільнюється матеріал і діти мають ще один додатковий день, аби відпочити», – каже Зиновія Лещенко.
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Коментарі 2
вибори президента в першу чергу навчання херня
ви вже доущільнювались, що дітки не сприймають матеріалу.. до прикладу: тексти в підручниках з англ. мови "Сексес", ніби взяті з тижневика "US News & World Report", все летять вперед, наставникам на результати наплювати, а діткам хоча б повторити простенькі фрази.. таке враження, ніби комп"ютер розкидав масив слів, але діти до цього не готові..
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