Луцьким школярам продовжили канікули





Про це у коментарі Зиновія Лещенко.



Тобто, у понеділок, 1 квітня, діти ще зможуть відпочити вдома. Навчальний процес відновиться з вівторка, 2 квітня.



Як пояснила Зиновія Лещенко, вчора, 26 березня, відбулось засідання наради за участі директорського корпусу.



«Це було спільне рішення всіх керівників. Є просто така виробнича потреба. Є така позиція директорського корпусу, ми її підтримуємо, є багато мотивацій у них, чому так, тому ми пішли назустріч», – пояснила вона.



«Тут нічого поганого немає, всього-навсього один день, ущільнюється матеріал і діти мають ще один додатковий день, аби відпочити», – каже Зиновія Лещенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У всіх школах Луцька продовжили канікули на один день.Про це у коментарі Першому розповіла очільниця департаменту освіти Луцької міськрадиТобто, у понеділок, 1 квітня, діти ще зможуть відпочити вдома. Навчальний процес відновиться з вівторка, 2 квітня.Як пояснила Зиновія Лещенко, вчора, 26 березня, відбулось засідання наради за участі директорського корпусу.«Це було спільне рішення всіх керівників. Є просто така виробнича потреба. Є така позиція директорського корпусу, ми її підтримуємо, є багато мотивацій у них, чому так, тому ми пішли назустріч», – пояснила вона.«Тут нічого поганого немає, всього-навсього один день, ущільнюється матеріал і діти мають ще один додатковий день, аби відпочити», – каже Зиновія Лещенко.

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