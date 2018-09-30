Де у Луцьку та на Волині не буде світла 28 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині 28 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Хобултова, вул. Київська, Шевченка
2. 09:00-17:00 ФОП Слободчикова Н.В., магазин «Берізка» м.Володимир.-Волинський вул..: Зимнівська 31-69, 50-66, Рокицького, Прокопова, Гулевичівни
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Прокопчук М.С. магазин
ТзОВ Горохів-насіння Столова
ТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Польова
Камінь-Каширський район
1. 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Луцький район
1. 9:00-17:00
Полонківське споживче товариство – магазин
ВУЖКГ с. Ратнів – артсвердловина
ПАТ "Укртелеком" – АТС
С/р с. Ратнів – клуб, артсвердловина
Мале приватне підприємство "Лада" – цех
ФОП Мартинюк Валерій Васильович – пекарня
СГПП "Рать" – офісне приміщення с. Ратнів вул. Перемоги, Незалежності, Зарічна, Прогінна, Шкільна, Шевченка, Миру, Польова, Виробнича
2 КТП-541 10:00 – 17:00 ФОП Котюк Микола Миколайович
с. Промінь вул. Польова
3 КТП-496 9:30 – 17:00 с. В.Омеляник вул. Володимирська, 105-125
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
ФОП Дубій С.Ф
с.Куснище
2. 9:00 – 17:00
с.Мельники
3 пл-10 л 52-04 від лр-23
9:00 – 17:00
с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-3 ТП-36 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул. Некрасова 2-18
вул. Павлова 41-47
пров. Хлібний
вул. Рябченюка
вул. Хасевича 1
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-16
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
6 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині магазини,
с.Немир корівник, торговий кіоск, с.Доросині вул. Молодіжна, Троцюка, Громуш.
с.Немир вул. Лугова, Ветеранів, Шкільна, Ветеранів, Перемоги.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе магазини с.Квітневе, вул. Квітнева, Молодіжна, Садова, 17 Вересня
Старовижівський район
1 КТП-155. 10:00-17:00 Ст.Вижва вул:Зелена, Брідківська, с.Брідки вул:Мирна,Лугова
2 КТП-72 10:00-17:00 с.Нова Вижва куток Великопілля.
3 КТП-219 10:00-17:00 Ст.Вижва вул:Поліська, Проектна, Садова, Підлісна 500 річчя Вижівки, Івасюка,провулок Привітний,провулок Затишний.
4 ЩТП-112. 10:00-17:00 с.Смолярі вул:Лугова,Польова
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-140 Л-3 10:00-16:30 с.Ставки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Хобултова, вул. Київська, Шевченка
2. 09:00-17:00 ФОП Слободчикова Н.В., магазин «Берізка» м.Володимир.-Волинський вул..: Зимнівська 31-69, 50-66, Рокицького, Прокопова, Гулевичівни
Горохівський район
1. 09:00-17:00
ФОП Прокопчук М.С. магазин
ТзОВ Горохів-насіння Столова
ТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:
вул. Шевченка,
вул. Польова
Камінь-Каширський район
1. 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Луцький район
1. 9:00-17:00
Полонківське споживче товариство – магазин
ВУЖКГ с. Ратнів – артсвердловина
ПАТ "Укртелеком" – АТС
С/р с. Ратнів – клуб, артсвердловина
Мале приватне підприємство "Лада" – цех
ФОП Мартинюк Валерій Васильович – пекарня
СГПП "Рать" – офісне приміщення с. Ратнів вул. Перемоги, Незалежності, Зарічна, Прогінна, Шкільна, Шевченка, Миру, Польова, Виробнича
2 КТП-541 10:00 – 17:00 ФОП Котюк Микола Миколайович
с. Промінь вул. Польова
3 КТП-496 9:30 – 17:00 с. В.Омеляник вул. Володимирська, 105-125
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
ФОП Дубій С.Ф
с.Куснище
2. 9:00 – 17:00
с.Мельники
3 пл-10 л 52-04 від лр-23
9:00 – 17:00
с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0.4 кВ Л-3 ТП-36 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул. Некрасова 2-18
вул. Павлова 41-47
пров. Хлібний
вул. Рябченюка
вул. Хасевича 1
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-16
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна
5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .
6 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині магазини,
с.Немир корівник, торговий кіоск, с.Доросині вул. Молодіжна, Троцюка, Громуш.
с.Немир вул. Лугова, Ветеранів, Шкільна, Ветеранів, Перемоги.
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе магазини с.Квітневе, вул. Квітнева, Молодіжна, Садова, 17 Вересня
Старовижівський район
1 КТП-155. 10:00-17:00 Ст.Вижва вул:Зелена, Брідківська, с.Брідки вул:Мирна,Лугова
2 КТП-72 10:00-17:00 с.Нова Вижва куток Великопілля.
3 КТП-219 10:00-17:00 Ст.Вижва вул:Поліська, Проектна, Садова, Підлісна 500 річчя Вижівки, Івасюка,провулок Привітний,провулок Затишний.
4 ЩТП-112. 10:00-17:00 с.Смолярі вул:Лугова,Польова
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-140 Л-3 10:00-16:30 с.Ставки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку з'явиться новий театр
Сьогодні, 19:32
Фіскали орендуватимуть у Луцьку приміщення за гривню в рік
Сьогодні, 19:16
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 28 березня
Сьогодні, 19:00
На арені розваг «Generator City» влаштують школу роллера*
Сьогодні, 18:43
У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
Сьогодні, 18:38