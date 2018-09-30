Де у Луцьку та на Волині не буде світла 28 березня





Володимир-Волинський район



1. 09:00-17:00

с. Хобултова, вул. Київська, Шевченка

2. 09:00-17:00 ФОП Слободчикова Н.В., магазин «Берізка» м.Володимир.-Волинський вул..: Зимнівська 31-69, 50-66, Рокицького, Прокопова, Гулевичівни



Горохівський район



1. 09:00-17:00

ФОП Прокопчук М.С. магазин

ТзОВ Горохів-насіння Столова

ТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:

вул. Шевченка,

вул. Польова



Камінь-Каширський район



1. 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.

с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.





Луцький район



1. 9:00-17:00

Полонківське споживче товариство – магазин

ВУЖКГ с. Ратнів – артсвердловина

ПАТ "Укртелеком" – АТС

С/р с. Ратнів – клуб, артсвердловина

Мале приватне підприємство "Лада" – цех

ФОП Мартинюк Валерій Васильович – пекарня

СГПП "Рать" – офісне приміщення с. Ратнів вул. Перемоги, Незалежності, Зарічна, Прогінна, Шкільна, Шевченка, Миру, Польова, Виробнича

2 КТП-541 10:00 – 17:00 ФОП Котюк Микола Миколайович

с. Промінь вул. Польова

3 КТП-496 9:30 – 17:00 с. В.Омеляник вул. Володимирська, 105-125





Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

ФОП Дубій С.Ф

с.Куснище



2. 9:00 – 17:00

с.Мельники

3 пл-10 л 52-04 від лр-23

9:00 – 17:00

с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець





місто Нововолинськ



1 ПЛ-0.4 кВ Л-3 ТП-36 9:00-17:00 м.Нововолинськ

вул. Некрасова 2-18

вул. Павлова 41-47

пров. Хлібний

вул. Рябченюка

вул. Хасевича 1





Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-16

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна

5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .

6 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині магазини,

с.Немир корівник, торговий кіоск, с.Доросині вул. Молодіжна, Троцюка, Громуш.

с.Немир вул. Лугова, Ветеранів, Шкільна, Ветеранів, Перемоги.

7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе магазини с.Квітневе, вул. Квітнева, Молодіжна, Садова, 17 Вересня



Старовижівський район



1 КТП-155. 10:00-17:00 Ст.Вижва вул:Зелена, Брідківська, с.Брідки вул:Мирна,Лугова

2 КТП-72 10:00-17:00 с.Нова Вижва куток Великопілля.

3 КТП-219 10:00-17:00 Ст.Вижва вул:Поліська, Проектна, Садова, Підлісна 500 річчя Вижівки, Івасюка,провулок Привітний,провулок Затишний.

4 ЩТП-112. 10:00-17:00 с.Смолярі вул:Лугова,Польова



Турійський район



1 ПЛ-0,4 кВ

КТП-140 Л-3 10:00-16:30 с.Ставки



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 28 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00с. Хобултова, вул. Київська, Шевченка2. 09:00-17:00 ФОП Слободчикова Н.В., магазин «Берізка» м.Володимир.-Волинський вул..: Зимнівська 31-69, 50-66, Рокицького, Прокопова, Гулевичівни1. 09:00-17:00ФОП Прокопчук М.С. магазинТзОВ Горохів-насіння СтоловаТзОВ Горохів-насіння Контора с. Борочичі:вул. Шевченка,вул. Польова1. 09:40 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 9:00-17:00Полонківське споживче товариство – магазинВУЖКГ с. Ратнів – артсвердловинаПАТ "Укртелеком" – АТСС/р с. Ратнів – клуб, артсвердловинаМале приватне підприємство "Лада" – цехФОП Мартинюк Валерій Васильович – пекарняСГПП "Рать" – офісне приміщення с. Ратнів вул. Перемоги, Незалежності, Зарічна, Прогінна, Шкільна, Шевченка, Миру, Польова, Виробнича2 КТП-541 10:00 – 17:00 ФОП Котюк Микола Миколайовичс. Промінь вул. Польова3 КТП-496 9:30 – 17:00 с. В.Омеляник вул. Володимирська, 105-1251. 9:00 – 17:00ФОП Дубій С.Фс.Куснище2. 9:00 – 17:00с.Мельники3 пл-10 л 52-04 від лр-239:00 – 17:00с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець1 ПЛ-0.4 кВ Л-3 ТП-36 9:00-17:00 м.Нововолинськвул. Некрасова 2-18вул. Павлова 41-47пров. Хлібнийвул. Рябченюкавул. Хасевича 11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-442 9:00-17:00 с.Кроватка магазин, ФАП, ГРП, шкільна котельня. с.Кроватка вул.Першотравнева, Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 9:00-17:00 м.Рожище КНС, шиномонтаж, автостоянка, стомат кабінет м.Рожище, вул. Мостова, 8 Березня3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-37 9:00-17:00 с.Мирославка ФАП с.Мирославка вул. Зелена, 1-35,2-164 ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 9:00-17:00 с.Пожарки зернотік с.Пожарки, вул. Центральна, Тиха, Молодіжна5 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .6 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині магазини,с.Немир корівник, торговий кіоск, с.Доросині вул. Молодіжна, Троцюка, Громуш.с.Немир вул. Лугова, Ветеранів, Шкільна, Ветеранів, Перемоги.7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе магазини с.Квітневе, вул. Квітнева, Молодіжна, Садова, 17 Вересня1 КТП-155. 10:00-17:00 Ст.Вижва вул:Зелена, Брідківська, с.Брідки вул:Мирна,Лугова2 КТП-72 10:00-17:00 с.Нова Вижва куток Великопілля.3 КТП-219 10:00-17:00 Ст.Вижва вул:Поліська, Проектна, Садова, Підлісна 500 річчя Вижівки, Івасюка,провулок Привітний,провулок Затишний.4 ЩТП-112. 10:00-17:00 с.Смолярі вул:Лугова,Польова1 ПЛ-0,4 кВКТП-140 Л-3 10:00-16:30 с.Ставки

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