На арені розваг «Generator City» влаштують школу роллера*
Сьогодні, 18:43
Не знаєте, де сховатись від примхливої погоди та весело і з користю для здоров’я провести час? Поспішайте у ТРЦ «ПортCity»!
Щосереди, на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» - Школа Роллера.
В школі Ви не лише навчитеся кататися на роликах, а й зможете навчитись виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу.
Чекаємо і великих, і малих на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому!
Попередній запис за телефоном:
067 334 50 86
0332 78 78 86
Обирайте найкраще! Обирайте Generator City
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Щосереди, на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» - Школа Роллера.
В школі Ви не лише навчитеся кататися на роликах, а й зможете навчитись виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу.
Чекаємо і великих, і малих на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому!
Попередній запис за телефоном:
067 334 50 86
0332 78 78 86
Обирайте найкраще! Обирайте Generator City
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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