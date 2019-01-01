вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На арені розваг «Generator City» влаштують школу роллера*

На арені розваг «Generator City» влаштують школу роллера*
Не знаєте, де сховатись від примхливої погоди та весело і з користю для здоров’я провести час? Поспішайте у ТРЦ «ПортCity»!

Щосереди, на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» - Школа Роллера.

В школі Ви не лише навчитеся кататися на роликах, а й зможете навчитись виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу.

Чекаємо і великих, і малих на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому!

Попередній запис за телефоном:
067 334 50 86
0332 78 78 86
Обирайте найкраще! Обирайте Generator City
На арені розваг «Generator City» влаштують школу роллера*
На арені розваг «Generator City» влаштують школу роллера*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Порт сіті
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фіскали орендуватимуть у Луцьку приміщення за гривню в рік
Сьогодні, 19:16
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 28 березня
Сьогодні, 19:00
На арені розваг «Generator City» влаштують школу роллера*
Сьогодні, 18:43
У Луцьку відзначили річницю створення ОУН. ФОТО
Сьогодні, 18:38
Луцьким школярам показали, як працюють чотирилапі поліцейські. ФОТО
Сьогодні, 18:31
Схожі новини
У «PremierCity» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Шазам»* У «PremierCity» відбудеться допрем’єрний показ фільму «Шазам»*
26 березень, 18:00
У «ПортCity» презентували книгу про Миколу Голованя. ФОТО* У «ПортCity» презентували книгу про Миколу Голованя. ФОТО*
26 березень, 12:56
У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів* У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для школярів*
25 березень, 18:42
Лучан кличуть на disco-шоу на арені розваг «GeneratorCity»* Лучан кличуть на disco-шоу на арені розваг «GeneratorCity»*
25 березень, 10:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Луцьке «тролейбусне» підприємство саме представлятиме себе в суді
Сьогодні, 19:41
 0
У Луцьку з'явиться новий театр
Сьогодні, 19:32
 0
Фіскали орендуватимуть у Луцьку приміщення за гривню в рік
Сьогодні, 19:16
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 28 березня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8