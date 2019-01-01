На арені розваг «Generator City» влаштують школу роллера*

Не знаєте, де сховатись від примхливої погоди та весело і з користю для здоров’я провести час? Поспішайте у ТРЦ «ПортCity»!Щосереди, на арені розваг «Generator City», що у ТРЦ «ПортCity» - Школа Роллера.В школі Ви не лише навчитеся кататися на роликах, а й зможете навчитись виконувати трюки, а згодом, як кращі випускники школи, виступити на показових шоу.Чекаємо і великих, і малих на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому!Попередній запис за телефоном:067 334 50 860332 78 78 86Обирайте найкраще! Обирайте Generator City