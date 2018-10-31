Авторитетному луцькому забудовнику не дали землю в оренду

Депутатська більшість у Луцькій міській раді не захотіла поновити договір оренди землі на Дубнівській ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536».Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.Депутатпопросила поставити на повторне голосування питання про поновлення договору оренди землі ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» для обслуговування адміністративного та господарських приміщень на вулиці Дубнівській, 99а.«Хочу наголосити, що в звіті виконавчих органів цей забудовник відзначений четвертим, як той, хто сплачує найбільші податки і наповнює наш бюджет», - відзначила депутат.Олександр Лазука також підтримав цю позицію і попросив пояснити, із яких мотивів це питання не підтримали.Відтак, питання повторно винесли на розгляд обранців громади. «За» проголосували 19 депутатів.«Якщо у нас така ситуація і не вистачає 3 голоси, ми подивимося поіменне голосування. Я думаю, забудовник прийде і з радістю все розповість. Це не той представник, якого ми можемо нівелювати і не працювати з ним. Я не розумію, хто може бути не зацікавлений у тому, хто сплачує в бюджет Луцька величезні податки», - обурилась Юлія Вусенко.Варто додати, що «Луцьксантехмонтаж №536» щороку сплачує до бюджету 9 мільйонів гривень податків.