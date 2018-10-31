вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Авторитетному луцькому забудовнику не дали землю в оренду

Авторитетному луцькому забудовнику не дали землю в оренду
Депутатська більшість у Луцькій міській раді не захотіла поновити договір оренди землі на Дубнівській ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536».

Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.

Депутат Юлія Вусенко попросила поставити на повторне голосування питання про поновлення договору оренди землі ПрАТ «Луцьксантехмонтаж № 536» для обслуговування адміністративного та господарських приміщень на вулиці Дубнівській, 99а.

«Хочу наголосити, що в звіті виконавчих органів цей забудовник відзначений четвертим, як той, хто сплачує найбільші податки і наповнює наш бюджет», - відзначила депутат.

Олександр Лазука також підтримав цю позицію і попросив пояснити, із яких мотивів це питання не підтримали.

Відтак, питання повторно винесли на розгляд обранців громади. «За» проголосували 19 депутатів.

«Якщо у нас така ситуація і не вистачає 3 голоси, ми подивимося поіменне голосування. Я думаю, забудовник прийде і з радістю все розповість. Це не той представник, якого ми можемо нівелювати і не працювати з ним. Я не розумію, хто може бути не зацікавлений у тому, хто сплачує в бюджет Луцька величезні податки», - обурилась Юлія Вусенко.

Варто додати, що «Луцьксантехмонтаж №536» щороку сплачує до бюджету 9 мільйонів гривень податків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: земля, оренда, Луцьк, Луцьксантехмонтаж № 536
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«В нас не село»: у Луцьку нарікають на відсутність маршруток у вечірній час
Сьогодні, 12:21
Луцький КХП №2 повернули Держрезерву
Сьогодні, 12:07
Авторитетному луцькому забудовнику не дали землю в оренду
Сьогодні, 11:55
На острові, що посеред Світязю, з'явилися штучні гнізда для качок. ФОТО
Сьогодні, 11:38
Луцьким школярам продовжили канікули
Сьогодні, 11:28
Схожі новини
Луцькому депутату дали землю в оренду на 25 років Луцькому депутату дали землю в оренду на 25 років
31 жовтень, 2018, 15:15
В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку В облспоживспілки забрали землю на Старому ринку
29 серпень, 2018, 11:53
Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком
27 червень, 2018, 14:28
У центрі Луцька планують продати єдине вільне приміщення У центрі Луцька планують продати єдине вільне приміщення
25 червень, 2018, 13:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку шукають інспекторів з паркування
Сьогодні, 12:28
 0
Пустовіт порівняв ремонт мосту на Ковельській з приготуванням борщу
Сьогодні, 12:25
 0
«В нас не село»: у Луцьку нарікають на відсутність маршруток у вечірній час
Сьогодні, 12:21
 0
Луцький КХП №2 повернули Держрезерву
Сьогодні, 12:07
 0
Авторитетному луцькому забудовнику не дали землю в оренду
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8