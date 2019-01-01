Луцьким школярам показали, як працюють чотирилапі поліцейські. ФОТО
Сьогодні, 18:31
Луцьким школярам влаштували зустріч із поліцейськими кінологічного центру та їхньою підопічною вівчаркою Джолі.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Співробітники ювенальної превенції головного управління Нацполіції у Волинській області організували для дітей початкових класів Луцьких навчально-виховних комплексів №9 та №10 зустріч із поліцейськими кінологічного центру та їхньою підопічною вівчаркою Джолі.
Молодший інспектор-кінолог Микола Головій ознайомив учнів із особливостями роботи кінологічного центру поліції Волині. Школярам продемонстрували загальний курс дресирування вівчарки Джолі, затримання умовного правопорушника, розшук собакою предметів за запахом.
Діти із захопленням спостерігали за вміннями собаки та охоче фотографувалися із нею.
Німецька вівчарка Джолі служить у поліції протягом семи років. Спеціалізується собака на пошуку людей. Неодноразово брала участь у різноманітних змаганнях, де виборювала призові місця.
Інспектори ювенальної превенції провели із школярами також профілактичні бесіди, нагадали про правила дорожнього руху та правила поводження під час весняних канікул.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Співробітники ювенальної превенції головного управління Нацполіції у Волинській області організували для дітей початкових класів Луцьких навчально-виховних комплексів №9 та №10 зустріч із поліцейськими кінологічного центру та їхньою підопічною вівчаркою Джолі.
Молодший інспектор-кінолог Микола Головій ознайомив учнів із особливостями роботи кінологічного центру поліції Волині. Школярам продемонстрували загальний курс дресирування вівчарки Джолі, затримання умовного правопорушника, розшук собакою предметів за запахом.
Діти із захопленням спостерігали за вміннями собаки та охоче фотографувалися із нею.
Німецька вівчарка Джолі служить у поліції протягом семи років. Спеціалізується собака на пошуку людей. Неодноразово брала участь у різноманітних змаганнях, де виборювала призові місця.
Інспектори ювенальної превенції провели із школярами також профілактичні бесіди, нагадали про правила дорожнього руху та правила поводження під час весняних канікул.
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