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«В нас не село»: у Луцьку нарікають на відсутність маршруток у вечірній час

«В нас не село»: у Луцьку нарікають на відсутність маршруток у вечірній час
У Луцьку скаржаться на відсутність транспорту у вечірній час.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Юлія Саган.

Допис жінки подаємо без змін:

"Люди добрі!!! Я сьогодні (26.03.2019) стояла на зупинці біля головного корпусу СНУ. Я прийшла туди близько 22:20. І наївно сподівалася дочекатися маршрутне таксі №12 або №32. Так як саме вони мені підходять, аби дістатися на вул. Львівську. І я змушена вам повідомити, що я простояла 25 хв і повз мене проїхало лише 3 тролейбуси №15 і 2 маршрутних таксі №2. Зачекавши ще хвилин зо п'ять, я все ж пройшлася до готелю Україна і лише о 22:54 приїхала 12-ка. Як на мене, то це ненормальна ситуація в місті, щоб так довго очікувати маршрутне таксі. Вибачте, але в нас не село і навіть не смт (не хочу нікого образити). В нас обласний центр. А після 23:00 з центру міста взагалі майже неможливо доїхати кудись на окраїну. На мою думку, пора якимось чином вирішити дане питання. Сподіваюсь, що воно турбує не мене одну. Дякую за увагу!" - пише обурена лучанка.

«В нас не село»: у Луцьку нарікають на відсутність маршруток у вечірній час

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Теги: транспорт, маршрутки, скарги
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