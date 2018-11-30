Пустовіт порівняв ремонт мосту на Ковельській з приготуванням борщу

У Луцьку на нижньому шарі асфальту мосту на вулиці Ковельській пішли тріщини.Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.Депутатзауважила, що міст на Ковельській, який нещодавно ремонтували, вже має тріщини на першому шарі асфальту.«Він має 10 років гарантії. Раніше нам наголошували, що там така гідроізоляція, що не буде тріщин. А вони вже є. Також вже є ями на Дубнівській», - наголосила депутат.Натомість в.о. мерапорівняв ремонт мосту з приготуванням борщу. Мовляв, поки страву не приготували, вона не смачна. Те ж і з ремонтом - роботи ще не завершили, «борщ ще не приготували».Він пообіцяв, що на цих об’єктах не буде жодних недоліків. Ремонтні роботи відновлять незабаром.