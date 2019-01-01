Депутат запропонував кандидатуру на вакантне крісло заступника мера Луцька

Павло Данильчук запропонував призначити на місце заступника мера радника Ігоря Поліщука.



Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.



Депутат нагадав, що на сьогодні залишається вакантною посада заступника мера міста, яку раніше обіймав Олександр Рачков, котрого спіймали на хабарі.



За словами Павла Данильчука, якщо радник мера Ігор Поліщук знає про всі справи, які відбуваються в місті, нехай буде заступником.



В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт пообіцяв подумати над такою пропозицією.

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