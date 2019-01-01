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Депутат запропонував кандидатуру на вакантне крісло заступника мера Луцька

Депутат запропонував кандидатуру на вакантне крісло заступника мера Луцька
Депутат Луцькради Павло Данильчук запропонував призначити на місце заступника мера радника Ігоря Поліщука.

Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.

Депутат нагадав, що на сьогодні залишається вакантною посада заступника мера міста, яку раніше обіймав Олександр Рачков, котрого спіймали на хабарі.

За словами Павла Данильчука, якщо радник мера Ігор Поліщук знає про всі справи, які відбуваються в місті, нехай буде заступником.

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт пообіцяв подумати над такою пропозицією.

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Теги: Луцька міська рада, карди
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Коментарі 2
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Не погодиться, бо там зарплата меньша ніж у радника і відповідальність є! :)
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сцикотно недорослю буде... краще у кущах відсижуватись та надувати щоки
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