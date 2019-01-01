У «Промені» виступлять актори серіалу «#Школа»*





Популярні актори, улюбленці українців, які виконали головні ролі у серіалі «Школа» на «1+1», вирушать у свій останній всеукраїнський тур, в рамках якого відбудеться ряд фан-зустрічей із прихильниками у різних містах України. Першими зустрітися зі своїми улюбленцями зможуть глядачі західної України.



Так, глядачі матимуть змогу зустрітися з Анною Трінчер (Ната), Олександром Петренко (Паша), Марією Кондратенко (Соня) та іншими, переглянути та взяти участь в унікальній інтерактивній виставі, у якій голосуванням оберуть переможця у змаганні 11-А і 10-Б та їхніх класних керівників.



Зустріч відбудеться 4 квітня у РЦ «Промінь».

Квитки можна придбати тут:

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