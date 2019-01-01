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У «Промені» виступлять актори серіалу «#Школа»*

У «Промені» виступлять актори серіалу «#Школа»*
Вже 4 квітня глядачі та любителі українського серіалу «#Школа» матимуть можливість зустрітись з його головними акторами.

Популярні актори, улюбленці українців, які виконали головні ролі у серіалі «Школа» на «1+1», вирушать у свій останній всеукраїнський тур, в рамках якого відбудеться ряд фан-зустрічей із прихильниками у різних містах України. Першими зустрітися зі своїми улюбленцями зможуть глядачі західної України.

Так, глядачі матимуть змогу зустрітися з Анною Трінчер (Ната), Олександром Петренко (Паша), Марією Кондратенко (Соня) та іншими, переглянути та взяти участь в унікальній інтерактивній виставі, у якій голосуванням оберуть переможця у змаганні 11-А і 10-Б та їхніх класних керівників.

Зустріч відбудеться 4 квітня у РЦ «Промінь».
Квитки можна придбати тут: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/shkola1

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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