Туристичний сезон на порозі: як готуються у Світязі. ФОТО

Завершити каналізування села Світязь та благоустрій пляжу, - про це говорили під час виїзної робочої наради, що відбулася днями під головуванням керівника патронатної служби облдержадміністраціїта за участі представників Шацького НПП та місцевої влади безпосередньо на вул. Набережній с. Світязь.Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Наразі там тривають роботи в рамках реалізації інфраструктурного проекту «Покращення екологічної ситуація у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь». У рамках проекту передбачено проведення 150-ти км каналізації.Зокрема, нині у селі Світязь вже прокладено 18 км каналізації, а усього цьогоріч планують провести 40 км, і таким чином охопити увесь населений пункт.Та окрім того, спільно із представниками Шацького НПП та місцевої влади працюють і над інфраструктурою селища та облаштуванням пляжу, аби зробити містечко туристично привабливішим.Для прикладу, за кошти місцевих бюджетів виготовляють проекти ринку та торгових магазинів, які хочуть встановити там, щоби упорядкувати стихійну торгівлю. Концепцію такого проекту найближчим часом винесуть на затвердження селищної ради."Ми хочемо зробити Світязь екологічно чистим, тому з національним парком, з районною владою та селищною радою працюємо над цим комплексно, щоби врахувати усе для зручності туристів та, водночас, для місцевих жителів", - відзначив Валерій Криворог.Загалом у планах проведення благоустрою ще 1,3 км пляжу (до наметового містечка).Ці роботи хочуть завершити до початку сезону, тож орієнтовно мова про 15 травня 2019 року.Щодо інфраструктури, то обговорили реконструкцію дороги на вул. 8 березня після укладання каналізації. Зокрема домовилися, що дорожнє полотно робитимуть за кошти обласного бюджету, а тротуари та освітлення – з місцевих бюджетів. Аналогічний варіант розглядають і щодо вул. Набережної.Слід зауважити, що в перспективі розглядають варіант створення дороги, яка дозволить до автостанції с.Світязь їхати іншим шляхом, щоби розвантажити дорогу вздовж Набережної. А саму вулицю біля пляжу зробити пішохідною.Нині працюють над проектом, аби в наступному році була можливість його реалізувати.Нагадаємо, реалізація проекту каналізування населених пунктів навколо озера Світязь розпочалася у 2018 році в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна». Його загальний бюджет становить 6 млн 450 тис. євро. З них 25 млн грн (10 %) – співфінансування, яке минулоріч виділило Міністерство охорони та природних ресурсів України. Цьому передувала значна клопітка робота зі сторони обласної державної адміністрації.