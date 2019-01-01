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На волинській автостанції – стрілянина

На волинській автостанції – стрілянина
В приміщенні автостанції Горохова, де розташований буфет «Транзит», сталась стрілянина.

Пасажири, які зайшли в кафе розповідали, що неабияк злякалися, бо побачили в руках одного з клієнтів пістолет, - пише газета Волинь-нова.

Після першого вистрілу стало очевидно, що зброя була пневматичною, але переляку від цього в людей менше не стало.

Кажуть, що стрілянину спровокувала сварка, яка виникла між двома чоловіками. По розмові чулося, що обидва були в зоні АТО.

Продавець викликала поліцію. Правоохоронці вилучили зброю, яку, за попередніми даними, чоловік зберігав без документів.

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Теги: стрілянина, Горохів
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Коментарі 1
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Бо для пневматичної зброї документів жодних не потрібно... головне аби було 16 років отроду
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