На волинській автостанції – стрілянина





Пасажири, які зайшли в кафе розповідали, що неабияк злякалися, бо побачили в руках одного з клієнтів пістолет, - пише газета



Після першого вистрілу стало очевидно, що зброя була пневматичною, але переляку від цього в людей менше не стало.



Кажуть, що стрілянину спровокувала сварка, яка виникла між двома чоловіками. По розмові чулося, що обидва були в зоні АТО.



Продавець викликала поліцію. Правоохоронці вилучили зброю, яку, за попередніми даними, чоловік зберігав без документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В приміщенні автостанції Горохова, де розташований буфет «Транзит», сталась стрілянина.Пасажири, які зайшли в кафе розповідали, що неабияк злякалися, бо побачили в руках одного з клієнтів пістолет, - пише газета Волинь-нова Після першого вистрілу стало очевидно, що зброя була пневматичною, але переляку від цього в людей менше не стало.Кажуть, що стрілянину спровокувала сварка, яка виникла між двома чоловіками. По розмові чулося, що обидва були в зоні АТО.Продавець викликала поліцію. Правоохоронці вилучили зброю, яку, за попередніми даними, чоловік зберігав без документів.

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