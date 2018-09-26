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На шахті №9 «Нововолинська» другий місяць поспіль виконали план

На шахті №9 «Нововолинська» другий місяць поспіль виконали план
За тиждень до кінця місяця – у понеділок, 25 березня – шахтарі підняли на-гора 4,1 тисяч тонн вугілля. Це – березневий план для шахти №9.

До кінця місяця план перевиконають щонайменше на 10%, йдеться на сторінці ДП «Волиньвугілля» у Фейсбуці.

Нагадаємо, у лютому волинські шахтарі вперше за п'ять років виконали план із видобутку вугілля.

Цього місяця – підтвердили прогрес, здобувши потрібний результат заздалегідь.

«Насамперед, виконаний план означає, що люди знову отримають вищі зарплати. У лютому в підземних працівників оплата праці збільшилась в середньому на 5-6 тисяч. Гірники отримали 18, 19… є такі, що навіть більше 20 тисяч. Звісно, у тих, хто не працює під землею, зарплата настільки не виросла. Але все ж по 500 гривень надбавки є», – розповів директор шахти №9 Павло Танчев.

Керівництво ДП «Волиньвугілля» переконане, що після запуску нових лав на шахті №9 та шахті «Бужанській», зарплата гірників буде становити не менше тисячі доларів.

У інтерв’ю для видання «ВолиньPost» генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк також розповів, що волинське вугілля користується попитом на ринку і є якісним.

Для подальшого розвитку волинських шахт зараз оновлюється обладнання і готуються до запуску нових потужних лав: на «Бужанській» – із запасами 450 тисяч тонн вугілля, на шахті №9 – із запасами 250 тисяч тонн. Попередні лави мали в рази менші запаси.

Також наразі подолали одну із найбільших проблем шахтарів: повністю закрили заборгованість із заробітної плати.

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Теги: шахта, Нововолинськ, вугілля
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