У Володимирі на кладовищі розповсюджують наркотики





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Це – дев’ятиповерхівки на вулиці Луцькій, територія колишньої нафтобази, військове містечко. Та й інколи у закапелках чи шкільних подвір’ях можна побачити використані шприци.



Свідки розповідають, що ховають «закладки» – наркотики, а й бачить тих, хто приходить у визначені місця та забирає їх.



Останнім часом місцем так званих «закладок» у Володимирі стало кладовище «Ладомирське», де у спеціально визначених місцях залишають дози. Контейнерами є стара капличка, могильні плити та інші місця, де вони залишають увесь "скарб".



Після цього кладовищем починає бродити дітвора років 10-12, яка отримавши по “вайберу” фото схованки, безпомилково знаходить його та забирає наркотики.



Як наголосив свідок, страшно ще й те, що кожного разу на кладовищі з’являється все більше дітей, які ходять серед могил з телефонами в руках та шукають місце “закладки”. І це вже тягнеться не один рік.



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