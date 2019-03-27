вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі на кладовищі розповсюджують наркотики

У Володимирі на кладовищі розповсюджують наркотики
У Володимирі-Волинському на кладовищі «Ладомирське» ховають наркотики, які потім забирають неповнолітні.

До «ВолодимирМедіа» неодноразово звертаються люди, котрі розповідають про місця скупчення тих, хто зловживає наркотиками.

Це – дев’ятиповерхівки на вулиці Луцькій, територія колишньої нафтобази, військове містечко. Та й інколи у закапелках чи шкільних подвір’ях можна побачити використані шприци.

Свідки розповідають, що ховають «закладки» – наркотики, а й бачить тих, хто приходить у визначені місця та забирає їх.

Останнім часом місцем так званих «закладок» у Володимирі стало кладовище «Ладомирське», де у спеціально визначених місцях залишають дози. Контейнерами є стара капличка, могильні плити та інші місця, де вони залишають увесь "скарб".

Після цього кладовищем починає бродити дітвора років 10-12, яка отримавши по “вайберу” фото схованки, безпомилково знаходить його та забирає наркотики.

Як наголосив свідок, страшно ще й те, що кожного разу на кладовищі з’являється все більше дітей, які ходять серед могил з телефонами в руках та шукають місце “закладки”. І це вже тягнеться не один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, торгівля, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ліки, сміттєсортувальна лінія і термочаші: куди спрямували гроші з бюджету Луцька
Сьогодні, 15:15
У Володимирі на кладовищі розповсюджують наркотики
Сьогодні, 14:56
П'ять пар закоханих в один день взяли експрес-шлюб у луцькому ЦНАПі
Сьогодні, 14:43
У «Промені» виступлять актори серіалу «#Школа»*
Сьогодні, 14:31
На шахті №9 «Нововолинська» другий місяць поспіль виконали план
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Зловили волинянина, який торгував наркотиками Зловили волинянина, який торгував наркотиками
21 березень, 13:47
На одному із волинських ринків разом з яблуками продавали наркотики. ФОТО На одному із волинських ринків разом з яблуками продавали наркотики. ФОТО
20 березень, 13:55
На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО На Волині зловили «наркобаригу». ФОТО
19 березень, 17:46
Волинянину-наркоторговцю «світить» до 10 років тюрми Волинянину-наркоторговцю «світить» до 10 років тюрми
19 березень, 15:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ліки, сміттєсортувальна лінія і термочаші: куди спрямували гроші з бюджету Луцька
Сьогодні, 15:15
 0
У Володимирі на кладовищі розповсюджують наркотики
Сьогодні, 14:56
 0
П'ять пар закоханих в один день взяли експрес-шлюб у луцькому ЦНАПі
Сьогодні, 14:43
 0
У «Промені» виступлять актори серіалу «#Школа»*
Сьогодні, 14:31
 0
На шахті №9 «Нововолинська» другий місяць поспіль виконали план
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8