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Стало відомо, за що батько скинув малу дитину з бетонних сходів

Стало відомо, за що батько скинув малу дитину з бетонних сходів
У Вараші за умисні насильницькі дії відносно малолітньої дитини на чоловіка відкрили "кримінал".

Відповідно до інформації, яку надали поліції працівники соціальної служби зі слів матері, вона разом із чоловіком та чотирма дітьми того дня пішла за покупками у магазин. Між дітьми виникла сварка і, аби їх втихомирити, батько шестирічну доньку витягнув на вулицю, навмисне штовхнув її, внаслідок чого дівчинка впала зі сходів, - інформує ГУНП у Рівненській області.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Жорстокість без меж: батько зіштовхнув маленьку доньку з бетонних сходинок.

Поліція відкрила проти чоловіка кримінальне провадження за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин чи виправними роботами на строк до одного року.

Крім того, 6-річну дівчинку направлятимуть на додаткове медичне обстеження, за результатами якого прийматиметься остаточне рішення.

Про подію поліцейські поінформували відповідні служби для взяття сім’ї під соціальний супровід та постановки на облік дитини, яка опинилась в складних життєвих умовах, повідомляєж відділ комунікації поліції Рівненської області.

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Теги: батько, жорсткокість, сходинки
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Коментарі 1
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що це за мама така??? щоб втихомирити дитину треба штовхати зі сход?? це зараз так виховують і втихомурюють своїх діток?
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