Луцьке «тролейбусне» підприємство саме представлятиме себе в суді
Сьогодні, 19:41
На Луцькому підприємстві електротранспорту створили Раду підприємства задля представлення його інтересів у суді.
Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.
ДиректорНа Луцькому підприємстві електротранспорту Володимир Пуц розповів, що є необхідність внести зміни до затвердженого раніше статуту.
Так, у новій редакції пропонують створити Раду підприємства задля забезпечення належного представництва у всіх судових інстанціях.
«У нас вистачає судових справ, тому створена рада. Це дозволить представляти підприємство без залучень адвокатів», - зауважив він.
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Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.
ДиректорНа Луцькому підприємстві електротранспорту Володимир Пуц розповів, що є необхідність внести зміни до затвердженого раніше статуту.
Так, у новій редакції пропонують створити Раду підприємства задля забезпечення належного представництва у всіх судових інстанціях.
«У нас вистачає судових справ, тому створена рада. Це дозволить представляти підприємство без залучень адвокатів», - зауважив він.
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