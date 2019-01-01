Луцьке «тролейбусне» підприємство саме представлятиме себе в суді

На Луцькому підприємстві електротранспорту створили Раду підприємства задля представлення його інтересів у суді.Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.ДиректорНа Луцькому підприємстві електротранспортурозповів, що є необхідність внести зміни до затвердженого раніше статуту.Так, у новій редакції пропонують створити Раду підприємства задля забезпечення належного представництва у всіх судових інстанціях.«У нас вистачає судових справ, тому створена рада. Це дозволить представляти підприємство без залучень адвокатів», - зауважив він.