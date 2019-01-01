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Луцьке «тролейбусне» підприємство саме представлятиме себе в суді

Луцьке «тролейбусне» підприємство саме представлятиме себе в суді
На Луцькому підприємстві електротранспорту створили Раду підприємства задля представлення його інтересів у суді.

Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії Луцькради.

ДиректорНа Луцькому підприємстві електротранспорту Володимир Пуц розповів, що є необхідність внести зміни до затвердженого раніше статуту.

Так, у новій редакції пропонують створити Раду підприємства задля забезпечення належного представництва у всіх судових інстанціях.

«У нас вистачає судових справ, тому створена рада. Це дозволить представляти підприємство без залучень адвокатів», - зауважив він.

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Теги: Луцьке підприємство електротранспорту, суд
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