Суд над бійцями 51-ої бригади: проти трьох захисників закрили кримінал





Про це інформує



Та на початку судового засідання заслухали ще одного свідка прокуратури, колишнього солдата 51-ої бригади Пічмана. У судову залу свідок з'явився лише тоді, коли до нього застосували примусовий привід через поліцію.



Пічман по суті справи, практично, нічого не розповів, зауважуючи, що або не пам’ятає деталей, або нічого не бачив. Лише підтвердив, що разом з підсудними був на териконі, який інтенсивно обстрілювали, а як вони залишали терикон не пам’ятає.



Більше свідків у судову залу не з’явилися, бо перебувають у зоні ООС. До речі, участь у цьому судовому засіданні взяв лише один адвокат - Тетяна Яркіна, а відеотрансляція велася з 4 судових зал. Навіть прокурор не приїхав до Володимира-Волинського, а допитував свідка із Запоріжжя через відеозв'язок.



Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, відповідно до статті 48 Кримінального кодексу України, подали троє бійців Ігор Головій, Василь Соя та Віктор Січкун. Суддя їхні клопотання задовольнив.



Нагадаємо, що хлопців судять за те, що вийшли з оточення. Бійці 51 бригади в липні 2014 року, після 10 днів оточення, 10 днів обстрілів із «Градів» та мінометів, коли була розбита вся техніка, не дочекавшись прийняття рішень командування, самі виходили з оточення, потрапили в полон та були вивезені на територію Росії. Нині їх судять за відмову від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групи осіб.



Наступне судове засідання відбудеться 25 квітня 2019 року об 11 годині у Володимир-Волинському міському суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще троє бійців колишньої 51-ої бригади, які проходять по так званій "запорізькій справі", попросили закрити проти них кримінальну справу.Про це інформує «ВолиньUA» Та на початку судового засідання заслухали ще одного свідка прокуратури, колишнього солдата 51-ої бригади. У судову залу свідок з'явився лише тоді, коли до нього застосували примусовий привід через поліцію.Пічман по суті справи, практично, нічого не розповів, зауважуючи, що або не пам’ятає деталей, або нічого не бачив. Лише підтвердив, що разом з підсудними був на териконі, який інтенсивно обстрілювали, а як вони залишали терикон не пам’ятає.Більше свідків у судову залу не з’явилися, бо перебувають у зоні ООС. До речі, участь у цьому судовому засіданні взяв лише один адвокат -, а відеотрансляція велася з 4 судових зал. Навіть прокурор не приїхав до Володимира-Волинського, а допитував свідка із Запоріжжя через відеозв'язок.Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, відповідно до статті 48 Кримінального кодексу України, подали троє бійцівта. Суддя їхні клопотання задовольнив.Нагадаємо, що хлопців судять за те, що вийшли з оточення. Бійці 51 бригади в липні 2014 року, після 10 днів оточення, 10 днів обстрілів із «Градів» та мінометів, коли була розбита вся техніка, не дочекавшись прийняття рішень командування, самі виходили з оточення, потрапили в полон та були вивезені на територію Росії. Нині їх судять за відмову від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групи осіб.Наступне судове засідання відбудеться 25 квітня 2019 року об 11 годині у Володимир-Волинському міському суді.

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