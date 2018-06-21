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У центрі Луцька просять відремонтувати двір

У центрі Луцька просять відремонтувати двір
У центрі Луцька просять відремонтувати двір, що перебуває у жахливому стані.

Із відповідним запитом під час сесії міськради 27 березня звернувся депутат Микола Собуцький.

За словами Миколи Собуцького, мешканці вулиці Степана Бандери 12, 14, 16 та проспекту Волі, 9а просять відремонтувати двір.

«Він знаходиться у жахливому стані», - відзначив він. Обранці громади запит підтримали.

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Теги: ремонт, двір, Луцьк
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