вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк не повинен втрачати мільйони євро допомоги, – Покровський до місцевої влади

Луцьк не повинен втрачати мільйони євро допомоги, – Покровський до місцевої влади
Депутат Луцької міської ради Андрій Покровський вважає, що місто може втрати налагоджену співпрацю з європейськими структурами.

Про це він сказав у середу, 27 березня, під час засідання сесії Луцькради, - пише Конкурент.

Політик зазначив, що 15 березня був останній день оплати по реалізації Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання міста, який реалізовує ДКП «Луцьктепло» в рамках виконання умов угоди з ЄБРР (Європейський Банк Реконструкцій та Розвитку). Через це 14 березня оперативно провели позачергове засідання бюджетної комісії і виконкому. У підсумку 8,7 мільйона гривень зняли з капітального ремонту доріг та передали на ДКП «Луцьктепло».

Обранець громади запропонував секретарю Луцькради Григорію Пустовіту доручити структурним підрозділам міської ради розробити графік, в якому буде відображена інформація по фінансових зобов’язаннях, які має міська рада перед європейськими партнерами.

"Це добре, що цього разу вдалося це питання закрити, проте щоб не ризикувати в майбутньому, я вношу таку пропозицію, щоб усі могли чітко бачити, коли, кому і скільки ми повинні сплатити. Місто не повинно втратити мільйони євро допомоги", – резюмував він.

Своєю чергою Григорій Пустовіт зазначив, що дасть відповідні доручення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Покровський, влада, співпраця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Ring Coffee» – 50% знижки на торти і десерти*
Сьогодні, 16:53
Мер Володимира разом з дружиною за рік заробили понад півмільйона гривень
Сьогодні, 16:42
Луцьк не повинен втрачати мільйони євро допомоги, – Покровський до місцевої влади
Сьогодні, 16:29
У центрі Луцька просять відремонтувати двір
Сьогодні, 16:02
Комісії Луцькради транслюватимуть онлайн
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
Луцька влада шантажує Покровського, бо він «не їхній», - Юрій Моклиця Луцька влада шантажує Покровського, бо він «не їхній», - Юрій Моклиця
13 червень, 2018, 14:17
НЕФКО хоче співпрацювати з волинськими громадами НЕФКО хоче співпрацювати з волинськими громадами
Сьогодні, 00:25
Провладна більшість в Луцькраді вдається до подвійних стандартів, – юрист Провладна більшість в Луцькраді вдається до подвійних стандартів, – юрист
21 березень, 17:45
Волинські лісівники активно співпрацюють із молоддю. ФОТО Волинські лісівники активно співпрацюють із молоддю. ФОТО
19 березень, 01:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знайшли тіло безвісти зниклого чоловіка
Сьогодні, 16:56
 0
У «Ring Coffee» – 50% знижки на торти і десерти*
Сьогодні, 16:53
 0
Мер Володимира разом з дружиною за рік заробили понад півмільйона гривень
Сьогодні, 16:42
 0
Луцьк не повинен втрачати мільйони євро допомоги, – Покровський до місцевої влади
Сьогодні, 16:29
 0
У центрі Луцька просять відремонтувати двір
Сьогодні, 16:02
 0
Медіа
відео
1/8