Луцьк не повинен втрачати мільйони євро допомоги, – Покровський до місцевої влади
Сьогодні, 16:29
Депутат Луцької міської ради Андрій Покровський вважає, що місто може втрати налагоджену співпрацю з європейськими структурами.
Про це він сказав у середу, 27 березня, під час засідання сесії Луцькради, - пише Конкурент.
Політик зазначив, що 15 березня був останній день оплати по реалізації Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання міста, який реалізовує ДКП «Луцьктепло» в рамках виконання умов угоди з ЄБРР (Європейський Банк Реконструкцій та Розвитку). Через це 14 березня оперативно провели позачергове засідання бюджетної комісії і виконкому. У підсумку 8,7 мільйона гривень зняли з капітального ремонту доріг та передали на ДКП «Луцьктепло».
Обранець громади запропонував секретарю Луцькради Григорію Пустовіту доручити структурним підрозділам міської ради розробити графік, в якому буде відображена інформація по фінансових зобов’язаннях, які має міська рада перед європейськими партнерами.
"Це добре, що цього разу вдалося це питання закрити, проте щоб не ризикувати в майбутньому, я вношу таку пропозицію, щоб усі могли чітко бачити, коли, кому і скільки ми повинні сплатити. Місто не повинно втратити мільйони євро допомоги", – резюмував він.
Своєю чергою Григорій Пустовіт зазначив, що дасть відповідні доручення.
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Про це він сказав у середу, 27 березня, під час засідання сесії Луцькради, - пише Конкурент.
Політик зазначив, що 15 березня був останній день оплати по реалізації Проекту модернізації системи централізованого теплопостачання міста, який реалізовує ДКП «Луцьктепло» в рамках виконання умов угоди з ЄБРР (Європейський Банк Реконструкцій та Розвитку). Через це 14 березня оперативно провели позачергове засідання бюджетної комісії і виконкому. У підсумку 8,7 мільйона гривень зняли з капітального ремонту доріг та передали на ДКП «Луцьктепло».
Обранець громади запропонував секретарю Луцькради Григорію Пустовіту доручити структурним підрозділам міської ради розробити графік, в якому буде відображена інформація по фінансових зобов’язаннях, які має міська рада перед європейськими партнерами.
"Це добре, що цього разу вдалося це питання закрити, проте щоб не ризикувати в майбутньому, я вношу таку пропозицію, щоб усі могли чітко бачити, коли, кому і скільки ми повинні сплатити. Місто не повинно втратити мільйони євро допомоги", – резюмував він.
Своєю чергою Григорій Пустовіт зазначив, що дасть відповідні доручення.
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