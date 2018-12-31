Нагороди, квіти, поцілунки: як у Луцьку театрали відзначали професійне свято. ФОТО

Сьогодні, 27 березня, відзначають своє професійне свято усі працівники театру, а разом з ними і мільйони небайдужих глядачів.До цієї дати Волинський академічний обласний театр ляльок і Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т.Г.Шевченка організували урочистості, щоб у теплому дружньому колі відзначити митців за їхні заслуги і згадати про роль театру в житті кожного.Привітати майстрів високого мистецтва і вручити їм відзнаки за особливі внески у розвиток рідного краю прийшли діячі культури Волині, представники громадськості і посадові особи, зокрема, голова Волинської облдержадміністрації«Не будучи, ані актором, ані людиною мистецтва, я розумію, яка ваша професія непроста, скільки енергії і сили волі вона вимагає», – каже Савчено і щиро вітає усіх працівників театру з професійним святом, вручає відзнаки і квіти.Театр, як кажуть, починається з вішака, тут немає другорядних професій, тому цей день відзначають також режисери-постановники, артисти балету, продюсери, звукоінженери, сценаристи, світлотехніки, гардеробники та білетери. Про кожного з них згадували зі сцени і особисто дякували за плідну працю на благо театру.Привітав людей культури і народний артист України, він виконав зворушливу пісню «Зозуля». Дивувало своїми талантами також молоде покоління митців, яке, як зазначають метро театрального мистецтва, невдовзі очолить лави нових «заслужених» і «народних».«Вдячні оплески глядачів – найвища похвала», – підсумував голова ОДА Олександр Савченко.