У «Ring Coffee» – 50% знижки на торти і десерти*

В "Ring Coffee" після 20:00 – розпродаж свіжих смаколиків.Лучани можуть придбати ексклюзивні торти і десерти за акційними цінами.Після 20:00 знижка становить 30%, а після 22:00 – 50%.Окрім того на ситні сніданки заклад чекає відвідувачів щодня з 8:00 до 12:00 ранку."Впродовж всього дня в Ring Coffee радують величезним асортиментом смачних панкейків, пригощають ароматною кавою та посмішками.", - йдеться у повідомлені.Тож усіх запрошують на 4-ий поверх РЦ «Промінь» у Ring Coffee щодня з 08:00 до 23:00.Замовити ексклюзивний тортик можна за номером: +380 (73) 11 61 718.