У «Ring Coffee» – 50% знижки на торти і десерти*
Сьогодні, 16:53
В "Ring Coffee" після 20:00 – розпродаж свіжих смаколиків.
Лучани можуть придбати ексклюзивні торти і десерти за акційними цінами.
Після 20:00 знижка становить 30%, а після 22:00 – 50%.
Окрім того на ситні сніданки заклад чекає відвідувачів щодня з 8:00 до 12:00 ранку.
"Впродовж всього дня в Ring Coffee радують величезним асортиментом смачних панкейків, пригощають ароматною кавою та посмішками.", - йдеться у повідомлені.
Тож усіх запрошують на 4-ий поверх РЦ «Промінь» у Ring Coffee щодня з 08:00 до 23:00.
Замовити ексклюзивний тортик можна за номером: +380 (73) 11 61 718.
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Лучани можуть придбати ексклюзивні торти і десерти за акційними цінами.
Після 20:00 знижка становить 30%, а після 22:00 – 50%.
Окрім того на ситні сніданки заклад чекає відвідувачів щодня з 8:00 до 12:00 ранку.
"Впродовж всього дня в Ring Coffee радують величезним асортиментом смачних панкейків, пригощають ароматною кавою та посмішками.", - йдеться у повідомлені.
Тож усіх запрошують на 4-ий поверх РЦ «Промінь» у Ring Coffee щодня з 08:00 до 23:00.
Замовити ексклюзивний тортик можна за номером: +380 (73) 11 61 718.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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