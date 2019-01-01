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У «Ring Coffee» – 50% знижки на торти і десерти*

У «Ring Coffee» – 50% знижки на торти і десерти*
В "Ring Coffee" після 20:00 – розпродаж свіжих смаколиків.

Лучани можуть придбати ексклюзивні торти і десерти за акційними цінами.

Після 20:00 знижка становить 30%, а після 22:00 – 50%.

Окрім того на ситні сніданки заклад чекає відвідувачів щодня з 8:00 до 12:00 ранку.

"Впродовж всього дня в Ring Coffee радують величезним асортиментом смачних панкейків, пригощають ароматною кавою та посмішками.", - йдеться у повідомлені.

Тож усіх запрошують на 4-ий поверх РЦ «Промінь» у Ring Coffee щодня з 08:00 до 23:00.

Замовити ексклюзивний тортик можна за номером: +380 (73) 11 61 718.
У «Ring Coffee» – 50% знижки на торти і десерти*
У «Ring Coffee» – 50% знижки на торти і десерти*
У «Ring Coffee» – 50% знижки на торти і десерти*
У «Ring Coffee» – 50% знижки на торти і десерти*

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Теги: Ring Coffee, торти, знижки
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