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На Волині знайшли тіло безвісти зниклого чоловіка

На Волині знайшли тіло безвісти зниклого чоловіка
26 березня 2019 року знайшли труп безвісти зниклого волинянина Андрія Волянюка.

Про це інформує «ВолиньUA».

Чоловік 15.09.1959 року народження, житель села Красностав Володимир-Волинського району, перебував у розшуку з 17 січня 2019 року. Зловживав спиртним та був схильний до бродяжництва.

Як повідомили у Володимир-Волинській поліції, труп у річці Турія знайшов житель сусіднього села Галинівка. Саме він і викликав поліцію.

Розтин не виявив тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть.

Офіційне впізнання провела сестра Андрія Волянюка.

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Теги: тіло, труп, Волинь, зникнення
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