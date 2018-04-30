На Волині знайшли тіло безвісти зниклого чоловіка





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Чоловік 15.09.1959 року народження, житель села Красностав Володимир-Волинського району, перебував у розшуку з 17 січня 2019 року. Зловживав спиртним та був схильний до бродяжництва.



Як повідомили у Володимир-Волинській поліції, труп у річці Турія знайшов житель сусіднього села Галинівка. Саме він і викликав поліцію.



Розтин не виявив тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть.



Офіційне впізнання провела сестра Андрія Волянюка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26 березня 2019 року знайшли труп безвісти зниклого волинянина Андрія Волянюка.Про це інформує « ВолиньUA ».Чоловік 15.09.1959 року народження, житель села Красностав Володимир-Волинського району, перебував у розшуку з 17 січня 2019 року. Зловживав спиртним та був схильний до бродяжництва.Як повідомили у Володимир-Волинській поліції, труп у річці Турія знайшов житель сусіднього села Галинівка. Саме він і викликав поліцію.Розтин не виявив тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть.Офіційне впізнання провела сестра Андрія Волянюка.

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