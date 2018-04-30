На Волині знайшли тіло безвісти зниклого чоловіка
Сьогодні, 16:56
26 березня 2019 року знайшли труп безвісти зниклого волинянина Андрія Волянюка.
Про це інформує «ВолиньUA».
Чоловік 15.09.1959 року народження, житель села Красностав Володимир-Волинського району, перебував у розшуку з 17 січня 2019 року. Зловживав спиртним та був схильний до бродяжництва.
Як повідомили у Володимир-Волинській поліції, труп у річці Турія знайшов житель сусіднього села Галинівка. Саме він і викликав поліцію.
Розтин не виявив тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть.
Офіційне впізнання провела сестра Андрія Волянюка.
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Про це інформує «ВолиньUA».
Чоловік 15.09.1959 року народження, житель села Красностав Володимир-Волинського району, перебував у розшуку з 17 січня 2019 року. Зловживав спиртним та був схильний до бродяжництва.
Як повідомили у Володимир-Волинській поліції, труп у річці Турія знайшов житель сусіднього села Галинівка. Саме він і викликав поліцію.
Розтин не виявив тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть.
Офіційне впізнання провела сестра Андрія Волянюка.
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