Волинський обласний центр зайнятості – поза виборами. ОФІЦІЙНА ЗАЯВА

Президентські вибори 2019 року вже не за горами. Триває останній етап виборчої кампанії, тож градус емоцій з наближенням голосування зашкалює.Про це повідомили прес-службі Волинського обласного центру зайнятості."Неприємно, що окремі ЗМІ читають закони по-своєму, розставляючи вигідні акценти та перекручуючи основні законодавчі норми.Офіційно інформуємо: Волинський обласний центр зайнятості жодним чином не втручається у процес проведення виборів Президента України та діє відповідно до чинного законодавства і в межах своїх повноважень.Оскільки у поточній роботі виникає чимало запитань у контексті виборчого процесу, для працівників служби зайнятості в області розроблений лист-роз’яснення, в якому чітко обумовлені права безробітних осіб, які виконують роботу з організації підготовки і проведення виборів.У цьому листі конкретно вказано: зареєстровані безробітні мають цілковите право на роботу в складі окружних та дільничних комісій і це «не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості». Важливо, що виплати допомоги по безробіттю при цьому теж не припиняються, тому «зареєстрований безробітний може долучатися до роботи у виборчій комісії».Жодних вказівок про необхідність ознайомлення безробітних із документом «під підпис» не було, немає і бути не може. Правда завжди переможе!" - йдеться у заяві.