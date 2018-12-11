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На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО

На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
Напередодні Всесвітнього дня театру до Ковельської виховної колонії завітали актори Ковельського аматорського експериментального театру-студії «10 ряд 10 місце» (керівник та режисер А. Малюга-Мельникова) з допрем’єрним показом музичної вистави «Сорочинський ярмарок» (за мотивами одноіменної повісті М. В. Гоголя).

Про це повідомили на сторінці Ковельської виховної колонії у Facebook.

Вихованці та працівники установи поринули у інтерактивне дійство, що супроводжувалося співом, танцями, яскравою грою акторів-аматорів. Перед глядачами розгорнувся справжній старовинний ярмарок, де охочі могли покуштувати і пухку випічку, і традиційні вареники, і спробувати на смак найулюбленішу страву українців – сало.

"Глядачі з радістю та оплесками сприймали усе, що відбувалося на сцені – кепкували з недолугого Солопія, жартували над несамовитою Хіврею, підсміювалися над поповичем Афанасієм Івановичем… І справді не очікували, коли у зал полетіла красная свитка! І як би не розгорталися події – фінальною крапкою стала весільна сцена, де увесь ярмарковий люд радів з приводу одруження Грицька та Параски!
Впродовж усієї вистави милували око неперевершені танцюристи – учасники Зразкового аматорського дитячого колективу народного танцю «Дзвіночок» (керівник Інна Темрук, костюмер Лілія Літвін), що своїми колоритними танцями примусили аплодувати усіх присутніх.
Багато творчих знахідок вдалося втілити режисеру Альоні Малюзі-Мельниковій при підготовці вистави.

Виступ Ковельського аматорського експериментального театру-студії «10 ряд 10 місце» став справжнім святом не тільки для акторів сцени, але й для глядачів, подарувавши багато емоцій та вражень", - йдеться у повідомленні.

На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО

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Теги: колонія, засуджені, Волинь
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