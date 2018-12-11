На Волині неповнолітніх засуджених розважав експериментальний театр. ФОТО
Сьогодні, 17:20
Напередодні Всесвітнього дня театру до Ковельської виховної колонії завітали актори Ковельського аматорського експериментального театру-студії «10 ряд 10 місце» (керівник та режисер А. Малюга-Мельникова) з допрем’єрним показом музичної вистави «Сорочинський ярмарок» (за мотивами одноіменної повісті М. В. Гоголя).
Про це повідомили на сторінці Ковельської виховної колонії у Facebook.
Вихованці та працівники установи поринули у інтерактивне дійство, що супроводжувалося співом, танцями, яскравою грою акторів-аматорів. Перед глядачами розгорнувся справжній старовинний ярмарок, де охочі могли покуштувати і пухку випічку, і традиційні вареники, і спробувати на смак найулюбленішу страву українців – сало.
"Глядачі з радістю та оплесками сприймали усе, що відбувалося на сцені – кепкували з недолугого Солопія, жартували над несамовитою Хіврею, підсміювалися над поповичем Афанасієм Івановичем… І справді не очікували, коли у зал полетіла красная свитка! І як би не розгорталися події – фінальною крапкою стала весільна сцена, де увесь ярмарковий люд радів з приводу одруження Грицька та Параски!
Впродовж усієї вистави милували око неперевершені танцюристи – учасники Зразкового аматорського дитячого колективу народного танцю «Дзвіночок» (керівник Інна Темрук, костюмер Лілія Літвін), що своїми колоритними танцями примусили аплодувати усіх присутніх.
Багато творчих знахідок вдалося втілити режисеру Альоні Малюзі-Мельниковій при підготовці вистави.
Виступ Ковельського аматорського експериментального театру-студії «10 ряд 10 місце» став справжнім святом не тільки для акторів сцени, але й для глядачів, подарувавши багато емоцій та вражень", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці Ковельської виховної колонії у Facebook.
Вихованці та працівники установи поринули у інтерактивне дійство, що супроводжувалося співом, танцями, яскравою грою акторів-аматорів. Перед глядачами розгорнувся справжній старовинний ярмарок, де охочі могли покуштувати і пухку випічку, і традиційні вареники, і спробувати на смак найулюбленішу страву українців – сало.
"Глядачі з радістю та оплесками сприймали усе, що відбувалося на сцені – кепкували з недолугого Солопія, жартували над несамовитою Хіврею, підсміювалися над поповичем Афанасієм Івановичем… І справді не очікували, коли у зал полетіла красная свитка! І як би не розгорталися події – фінальною крапкою стала весільна сцена, де увесь ярмарковий люд радів з приводу одруження Грицька та Параски!
Впродовж усієї вистави милували око неперевершені танцюристи – учасники Зразкового аматорського дитячого колективу народного танцю «Дзвіночок» (керівник Інна Темрук, костюмер Лілія Літвін), що своїми колоритними танцями примусили аплодувати усіх присутніх.
Багато творчих знахідок вдалося втілити режисеру Альоні Малюзі-Мельниковій при підготовці вистави.
Виступ Ковельського аматорського експериментального театру-студії «10 ряд 10 місце» став справжнім святом не тільки для акторів сцени, але й для глядачів, подарувавши багато емоцій та вражень", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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