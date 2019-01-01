Волинський посадовець «спалився» у підбуренні до надання хабара

Волинські правоохоронці оголосили про підозру посадовцю відділу соціального захисту населення однієї із районних державних адміністрацій Волинської області у підбуренні до надання хабара в сумі 7 тис. грн..Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.У лютому слідчі детективи поліції Волині спільно із співробітниками управління захисту економіки у Волинській області за процесуального керівництва прокуратури області затримали посадовця однієї із райдержадміністрацій області під час одержання ним чергового траншу неправомірної вигоди в сумі п'ять тис. грн.. Посадовець попередньо отримав два транші по 1 тис. грн.. Правопорушник підбурював громадянина до надання неправомірної вигоди з метою подальшої її передачі членам робочої групи з питань легалізації трудових відносин з найманими працівниками.Слідчі детективи кваліфікували дії посадовця за ч.4 ст.27, ч.2 ст.15 та ч.1. ст.369 Кримінального кодексу України та оголосили йому про підозру у інкримінованих злочинах.Триває досудове слідство.