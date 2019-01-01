Перед трагедією бродив вулицями неадекватним: історія волинянина, який у важкому стані в Німеччині

Василю Соколу з села Звірів,



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі хлопця.



Мама Васі Ірина Сокол від отриманого шоку та розчарування довгий час не могла розповісти, що трапилося і за яких умов Вася опинився в Дюссельдорфі (Німеччина), перебуваючи при цьому на роботі в Польщі.



За словами родичів, Василь офіційно працював за контрактом в Польщі, робота полягала у встановленні сонячних батарей. Однак роботодавець відправив його та ще кількох працівників у відрядження до Німеччини.



Василь проживав разом ще з одним заробітчанином. 7 березня вранці він вийшов з дому до магазину та не повернувся.



"Про те, що Васі немає, його сестра Яна Сокол дізналася 9 березня через телефонний дзвінок від заробітчанина, який проживав разом з Василем. Мама Ірина Сокол залишила роботу в Польщі та сестра Яна, яка працює в Данії, відправились до Німеччини з метою пошуків Василя".



Звернувшись до поліції, родичі дізналися, що Василь був у відділку. І оскільки він не володіє мовою, то і не зміг пояснити, що йому потрібно, або ж просто попросити допомоги. Враховуючи те, що він мав при собі всі документи та легально перебував на території Німеччини, поліція його просто відпустила.



"...Знайшовся Василь в неділю приблизно о другій годині дня на вокзалі у м. Дюссельдорф (це 200 км від того місця де він у Німеччині проживав). Як пояснили, він був у шоковому стані, не дозволяв родичам навіть наблизитися до себе (що стало причиною такого стану Васі і чому він не зміг знайти дорогу до місця свого проживання, ми не знаємо. Тому довелося просити допомоги у поліції, щоб відвезти його до найближчої лікарні. Вже в лікарні Васі запропонували відвідати ванну кімнату, туди він пішов сам без супроводу" - йдеться у повідомленні.



Рідні кажуть, що під час перебування у ванній кімнаті в нього зупинилося серце і він впав з висоти власного зросту. Далі була кома, хлопець перебував на апараті штучного дихання. Перші 3 дні лікарі не давали ніякої надії на покращення його стану.



Нагадаємо, що Василь перебуває у клініці з 10 березня.



На сьогодні стан Василя значно покращився, навіть німецькі лікарі дивуються такому покращенню, говорять, що це справжнє диво.



Хлопець досі не розуміє, що знаходиться в Німеччині у лікарні та постійно перепитує у рідних, що з ним сталося.



Василь має проблеми з пам'яттю, сам пробує їсти, тримати різні предмети в руках, але ще дуже слабкий. Йому потрібна буде довготривала реабілітація та догляд після повернення в Україну.



Реквізити для допомоги:



5168755113208512 Гудзь Валентина Сергіївна

тел 0636241217







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянинуз села Звірів, який перебуває на лікуванні в Німеччині , збирають кошти на транспортування до України.Про цеповідомили родичі хлопця.Мама Васівід отриманого шоку та розчарування довгий час не могла розповісти, що трапилося і за яких умов Вася опинився в Дюссельдорфі (Німеччина), перебуваючи при цьому на роботі в Польщі.За словами родичів, Василь офіційно працював за контрактом в Польщі, робота полягала у встановленні сонячних батарей. Однак роботодавець відправив його та ще кількох працівників у відрядження до Німеччини.Василь проживав разом ще з одним заробітчанином. 7 березня вранці він вийшов з дому до магазину та не повернувся."Про те, що Васі немає, його сестрадізналася 9 березня через телефонний дзвінок від заробітчанина, який проживав разом з Василем. Мама Ірина Сокол залишила роботу в Польщі та сестра Яна, яка працює в Данії, відправились до Німеччини з метою пошуків Василя".Звернувшись до поліції, родичі дізналися, що Василь був у відділку. І оскільки він не володіє мовою, то і не зміг пояснити, що йому потрібно, або ж просто попросити допомоги. Враховуючи те, що він мав при собі всі документи та легально перебував на території Німеччини, поліція його просто відпустила."...Знайшовся Василь в неділю приблизно о другій годині дня на вокзалі у м. Дюссельдорф (це 200 км від того місця де він у Німеччині проживав). Як пояснили, він був у шоковому стані, не дозволяв родичам навіть наблизитися до себе (що стало причиною такого стану Васі і чому він не зміг знайти дорогу до місця свого проживання, ми не знаємо. Тому довелося просити допомоги у поліції, щоб відвезти його до найближчої лікарні. Вже в лікарні Васі запропонували відвідати ванну кімнату, туди він пішов сам без супроводу" - йдеться у повідомленні.Рідні кажуть, що під час перебування у ванній кімнаті в нього зупинилося серце і він впав з висоти власного зросту. Далі була кома, хлопець перебував на апараті штучного дихання. Перші 3 дні лікарі не давали ніякої надії на покращення його стану.Нагадаємо, що Василь перебуває у клініці з 10 березня.На сьогодні стан Василя значно покращився, навіть німецькі лікарі дивуються такому покращенню, говорять, що це справжнє диво.Хлопець досі не розуміє, що знаходиться в Німеччині у лікарні та постійно перепитує у рідних, що з ним сталося.Василь має проблеми з пам'яттю, сам пробує їсти, тримати різні предмети в руках, але ще дуже слабкий. Йому потрібна буде довготривала реабілітація та догляд після повернення в Україну.

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