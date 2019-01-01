Перед трагедією бродив вулицями неадекватним: історія волинянина, який у важкому стані в Німеччині
Сьогодні, 17:56
Волинянину Василю Соколу з села Звірів, який перебуває на лікуванні в Німеччині, збирають кошти на транспортування до України.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі хлопця.
Мама Васі Ірина Сокол від отриманого шоку та розчарування довгий час не могла розповісти, що трапилося і за яких умов Вася опинився в Дюссельдорфі (Німеччина), перебуваючи при цьому на роботі в Польщі.
За словами родичів, Василь офіційно працював за контрактом в Польщі, робота полягала у встановленні сонячних батарей. Однак роботодавець відправив його та ще кількох працівників у відрядження до Німеччини.
Василь проживав разом ще з одним заробітчанином. 7 березня вранці він вийшов з дому до магазину та не повернувся.
"Про те, що Васі немає, його сестра Яна Сокол дізналася 9 березня через телефонний дзвінок від заробітчанина, який проживав разом з Василем. Мама Ірина Сокол залишила роботу в Польщі та сестра Яна, яка працює в Данії, відправились до Німеччини з метою пошуків Василя".
Звернувшись до поліції, родичі дізналися, що Василь був у відділку. І оскільки він не володіє мовою, то і не зміг пояснити, що йому потрібно, або ж просто попросити допомоги. Враховуючи те, що він мав при собі всі документи та легально перебував на території Німеччини, поліція його просто відпустила.
"...Знайшовся Василь в неділю приблизно о другій годині дня на вокзалі у м. Дюссельдорф (це 200 км від того місця де він у Німеччині проживав). Як пояснили, він був у шоковому стані, не дозволяв родичам навіть наблизитися до себе (що стало причиною такого стану Васі і чому він не зміг знайти дорогу до місця свого проживання, ми не знаємо. Тому довелося просити допомоги у поліції, щоб відвезти його до найближчої лікарні. Вже в лікарні Васі запропонували відвідати ванну кімнату, туди він пішов сам без супроводу" - йдеться у повідомленні.
Рідні кажуть, що під час перебування у ванній кімнаті в нього зупинилося серце і він впав з висоти власного зросту. Далі була кома, хлопець перебував на апараті штучного дихання. Перші 3 дні лікарі не давали ніякої надії на покращення його стану.
Нагадаємо, що Василь перебуває у клініці з 10 березня.
На сьогодні стан Василя значно покращився, навіть німецькі лікарі дивуються такому покращенню, говорять, що це справжнє диво.
Хлопець досі не розуміє, що знаходиться в Німеччині у лікарні та постійно перепитує у рідних, що з ним сталося.
Василь має проблеми з пам'яттю, сам пробує їсти, тримати різні предмети в руках, але ще дуже слабкий. Йому потрібна буде довготривала реабілітація та догляд після повернення в Україну.
Реквізити для допомоги:
5168755113208512 Гудзь Валентина Сергіївна
тел 0636241217
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі хлопця.
Мама Васі Ірина Сокол від отриманого шоку та розчарування довгий час не могла розповісти, що трапилося і за яких умов Вася опинився в Дюссельдорфі (Німеччина), перебуваючи при цьому на роботі в Польщі.
За словами родичів, Василь офіційно працював за контрактом в Польщі, робота полягала у встановленні сонячних батарей. Однак роботодавець відправив його та ще кількох працівників у відрядження до Німеччини.
Василь проживав разом ще з одним заробітчанином. 7 березня вранці він вийшов з дому до магазину та не повернувся.
"Про те, що Васі немає, його сестра Яна Сокол дізналася 9 березня через телефонний дзвінок від заробітчанина, який проживав разом з Василем. Мама Ірина Сокол залишила роботу в Польщі та сестра Яна, яка працює в Данії, відправились до Німеччини з метою пошуків Василя".
Звернувшись до поліції, родичі дізналися, що Василь був у відділку. І оскільки він не володіє мовою, то і не зміг пояснити, що йому потрібно, або ж просто попросити допомоги. Враховуючи те, що він мав при собі всі документи та легально перебував на території Німеччини, поліція його просто відпустила.
"...Знайшовся Василь в неділю приблизно о другій годині дня на вокзалі у м. Дюссельдорф (це 200 км від того місця де він у Німеччині проживав). Як пояснили, він був у шоковому стані, не дозволяв родичам навіть наблизитися до себе (що стало причиною такого стану Васі і чому він не зміг знайти дорогу до місця свого проживання, ми не знаємо. Тому довелося просити допомоги у поліції, щоб відвезти його до найближчої лікарні. Вже в лікарні Васі запропонували відвідати ванну кімнату, туди він пішов сам без супроводу" - йдеться у повідомленні.
Рідні кажуть, що під час перебування у ванній кімнаті в нього зупинилося серце і він впав з висоти власного зросту. Далі була кома, хлопець перебував на апараті штучного дихання. Перші 3 дні лікарі не давали ніякої надії на покращення його стану.
Нагадаємо, що Василь перебуває у клініці з 10 березня.
На сьогодні стан Василя значно покращився, навіть німецькі лікарі дивуються такому покращенню, говорять, що це справжнє диво.
Хлопець досі не розуміє, що знаходиться в Німеччині у лікарні та постійно перепитує у рідних, що з ним сталося.
Василь має проблеми з пам'яттю, сам пробує їсти, тримати різні предмети в руках, але ще дуже слабкий. Йому потрібна буде довготривала реабілітація та догляд після повернення в Україну.
Реквізити для допомоги:
5168755113208512 Гудзь Валентина Сергіївна
тел 0636241217
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