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У Луцьку з'явиться новий театр

У Луцьку з'явиться новий театр
Новий театр створює у Луцьку актор та режисер Дмитро Мельничук.

Про це він розповів в ефірі Луцького радіо, передає Перший.

Театрал зізнався, що ідея виникла давно, але тільки зараз він зважився зробити перші кроки.

«Зібрав людей, які мені повірили, які повірили в те, що ми можемо зробити щось своє. Ну і, власне, ми почали репетиції. Це тільки перші кроки. Далі все буде набагато серйозніше», – ділиться режисер.

Дмитро Мельничук вже прописав репертуарний план на 2 роки.

«Є люди, які готові вкладати в це кошти, певна попередня підтримка можновладців. І я вірю, що вже скоро на театральній мапі Луцька невдовзі з'явиться ще один професійний театр», – сказав театрал.

Коли саме нова структура запрацює – очільник майбутнього театру тримає у таємниці, як і назву першого спектаклю, а також акторів, які будуть там задіяні.

При цьому Дмитро Мельничук не покидає роботу у Волинському драмтеатрі, де він працює актором та режисером.


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Теги: театр, Луцьк
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