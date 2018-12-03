У Луцьку з'явиться новий театр
Сьогодні, 19:32
Новий театр створює у Луцьку актор та режисер Дмитро Мельничук.
Про це він розповів в ефірі Луцького радіо, передає Перший.
Театрал зізнався, що ідея виникла давно, але тільки зараз він зважився зробити перші кроки.
«Зібрав людей, які мені повірили, які повірили в те, що ми можемо зробити щось своє. Ну і, власне, ми почали репетиції. Це тільки перші кроки. Далі все буде набагато серйозніше», – ділиться режисер.
Дмитро Мельничук вже прописав репертуарний план на 2 роки.
«Є люди, які готові вкладати в це кошти, певна попередня підтримка можновладців. І я вірю, що вже скоро на театральній мапі Луцька невдовзі з'явиться ще один професійний театр», – сказав театрал.
Коли саме нова структура запрацює – очільник майбутнього театру тримає у таємниці, як і назву першого спектаклю, а також акторів, які будуть там задіяні.
При цьому Дмитро Мельничук не покидає роботу у Волинському драмтеатрі, де він працює актором та режисером.
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Про це він розповів в ефірі Луцького радіо, передає Перший.
Театрал зізнався, що ідея виникла давно, але тільки зараз він зважився зробити перші кроки.
«Зібрав людей, які мені повірили, які повірили в те, що ми можемо зробити щось своє. Ну і, власне, ми почали репетиції. Це тільки перші кроки. Далі все буде набагато серйозніше», – ділиться режисер.
Дмитро Мельничук вже прописав репертуарний план на 2 роки.
«Є люди, які готові вкладати в це кошти, певна попередня підтримка можновладців. І я вірю, що вже скоро на театральній мапі Луцька невдовзі з'явиться ще один професійний театр», – сказав театрал.
Коли саме нова структура запрацює – очільник майбутнього театру тримає у таємниці, як і назву першого спектаклю, а також акторів, які будуть там задіяні.
При цьому Дмитро Мельничук не покидає роботу у Волинському драмтеатрі, де він працює актором та режисером.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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